LNG regionaalsed vastuvõtupunktid jagatakse Eesti ja Leedu vahel

2012. aastal kinnitas Euroopa Komisjoni analüüs, et kõige kasulikum on rajada regionaalne LNG terminal Soome lahe äärde. Kuna Soome loobus, jäi see õigus Eestile. Peaministrid on aga vahetunud ja vanad kokkulepped enam ei kehti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

2014. aastal liisis Leedu siseriiklikest huvidest lähtuvalt aastani 2024 LNG terminali ning soovib, et ka regionaalne terminal seal jätkaks. Täna räägitakse juba mitmest veeldatud maagaasi vastuvõtupunktist nii Leedus kui ka Eestis.

"Töö selle nimel käib, et terminal ei tuleks mitte ainult Eestisse, vaid, et me leiaksime lahenduse Balti riikide vahel, mille raames meil oleks võimalik leida pikaajaline regionaalne lahendus tarneahelate mitmekesistamiseks. Selleks kõlbabki väga hästi LNG ehk veeldatud maagaasi riikidesse toomine ja see võib sisaldada mitut erinevat projekti osa," ütles majandusministeeriumi energeetika asekantsler Ando Leppiman.

Reedel Läti ja Leedu peaministritega kohtunud peaminister Jüri Ratas kinnitas ERR-i uudistele, et Eesti positsioon on see, et Paldiskisse LNG terminal tuleks. See eeldab Ratase sõnul, et Eesti, Läti ja Leedu peavad esitama Euroopa Liidule kaasfinantseeringu saamiseks ühistaotluse, mis sisaldab nii Klaipeda ujuvterminali kui ka Paldiski terminali. Kolme riigi spetsialistid peaksid ühise LNG-turu tuleviku suhtes otsuseni jõudma kahe nädala jooksul.

Alexela grupp sai veebruaris Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondilt Paldiskisse rajatava LNG terminali toetuse kohta eitava vastuse.

Alexela grupp on kinnitanud, et on valmis Paldiskisse LNG terminali rajama ka erakapitali toel.