Tänavune parim metsamajandaja on Liidia Köster

Eesti Erametsaliit ja Erametsakeskus kuulutasid välja aasta parima metsamajandaja, kelleks on Läänemaal Piirsalus elav Liidia Köster. Tema kodutalu naabruses asuvad ligi 20 hektarit metsa on suguvõsas olnud alates 1884. aastast.

19. sajandi lõpus Piirsalu mõisa käest ostetud Enniste talu maadel on üles kasvanud kuus põlve. Liidia Kösterile on töödel abiks poeg Sven, kes on ka ise edukas metsamees. Metsamajandamine ei ole siin intensiivne, pigem on see omamoodi pensionifond, mis teenib aastas paar tuhat eurot pensionilisa. Side kodu kõrval asuva metsaga on aga eriline, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See tunne on ikka omaniku tunne, et sa kõnnid siin oma metsas ja teed siin, mis vaja teha on ja mis sa tahad teha siin," märkis Köster.

Metsamajandamise tähtis osa puude järelkasvu eest hoolitsemine, tuleb istutada taimi ja puhastada kasvukohti võsast ja liigsest rohust.

Lisaks on ligi kaks hektarit Kösteri maadest ümbritsetud ulukiaedadega. Tänu aedadele saavad männid rahulikult sirguda. Kui tõkkeid poleks, sööksid põdrad noored puud paljaks.

"Need noored männid ongi mu erilised puud siin. Need suurte võimsate kasvudega, mis tänavu aasta ulatuvad vist 70 sentimeetrini kohe. See on erakordne, see on võimas. Nii suuri-pikki kasvusid ei ole mina näinud enne," ütles Köster.

Kösteri metsas on ka alasid, kus loodus saab toimetada omasoodu. Näiteks sirgub seal teiste seas kuusk, mille vanus võib ulatuda aega, mil Enniste talu maad mõisa käest välja mõõdeti.

Parima metsamajandaja tiitel anti välja 24. korda. Sellega tunnustatakse metsaomanikke, kes oma metsast hoolivad ja seda jätkusuutlikult majandavad.