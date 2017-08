Haapsalus sai näha ümberehitatud mootorrattaid

Alates keskpäevast täitsid raudteejaama perrooni ja ümbruse väga eriilmelised mootorrattad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valge Daami mootorrataste näituse eripäraks on, et kokku tulevad mootorrattad, mille on omanikud ümber ehitanud. Parimaid näitusele tulnud tsikleid pärjati ka auhindadega.

Valge Daami mootorrataste näitus tähistas täna oma neljandat sünnipäeva.

Näituse üks korraldajatest Meelis Palm ütles, et Eestis on see ainukene näitus ümberehitatud mootorratastele.

"See ongi hea võimalus tulla kokku ja vaadata, mis teised on teinud, pidada nõu, saada inspiratsiooni ja võibolla ehitada endale ka järgmiseks aastaks customratas," märkis Palm.