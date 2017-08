Pühapäeval võib tulla mitmel pool hoovihma

Ööl vastu pühapäeva on Eestis pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma ja on äikest. Äikesega kaasnevad ka sajuhood ja pilvealused tuulepuhangud on mitmel pool tugevad. Kagu- ja lõunatuul pöördub pärast keskööd saartelt alates edelasse ja puhub 5-11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 15-20 kraadi.

Pühapäeva hommikul sajab mitmel pool hoovihma. Tuul puhub edelast 5-11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 16-19 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub edelatuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 18-23 kraadi.

Pühapäeva õhtul on vahelduva pilvisusega ja vihmahoogudega ilm. Puhub edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 14-17 kraadi.

Uuel nädalal ootab ees vähese ja vahelduva pilvisusega, kuid jahedam ilm. Esmaspäeval võib tulla kohati hoovihma, teisipäev ja kolmapäev aga on sajuta. Neljapäeval on taas oodata lääne poolt saabuvaid sajuhoogusid.

Sooja on esmaspäeval 17-20, teisipäeval 18-22 kraadi ning kolmapäeval-neljapäeval tuleb sellele veel paar kraadi otsa.