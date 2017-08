Kollase kassi suvekooli etenduses sai rolli 28 noort

Juba kaheksandat aastat kogunes Tartus Vanemuise kollase kassi suvekoooli mitukümmend 14-18-aastast noort, et lavastajate käe all tuua publikuni päris teatrilaval etenduv lavastus.

Tänavu on kollase kassi suvekooli tulnud noored laval sõnalavastusega oma vanemate lugudega taasärkamisajast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kristo Tootsi ja Katrin Kalma juhendamisel etendunud lavastusse "Ärkame taas" pääses 28 noort, kel tuli läbi teha tihe konkurss.

"Me valisime välja need inimesed, kellega oli mingisugune äratundmine või kellega tundus, et on mingisugune inimlik side," ütles suvekooli juhendaja Katrin Kalma.

Suvekooli käigus valminud lavastus "Ärkame taas" taaselustab päevad, mil noorte näitlejate vanemad olid sama vanad kui nemad praegu.

"Mind ennast väga huvitav see aeg. Kõik see, kuidas järsku rahvas hakkab koonduma, ma usun küll, et me suudame väga tõetruult tuua selle lavale," märkis osaleja Laurits Martin.



"Mina olen täiesti kindel, et paljusid neist noortest me näeme veel tulevikus," ütles Kalma.