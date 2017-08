Hammond ja Fox: Suurbritannia vajab pärast Brexitit üleminekuperioodi

Suurbritannia rahandusminister Phillip Hammond ja rahvusvahelise kaubanduse minister Liam Fox avaldasid laupäevases Sunday Telegraphys ühise artikli, kus kinnitasid, et britid lahkuvad 2019. aasta märtsis Euroopa Liidust välja astudes nii tolliliidust kui ühisturult, kuid riigi huvides on piiratud ajaga üleminekuperiood.

Ministrite sõnul annaks üleminekuperiood ettevõtetele rohkem kindlust, vahendas BBC.

"Oleme mõlemad veendunud, et selle perioodi vältel on Suurbritannia ühisturust ja tolliliidust väljaspool ning on kolmandaks riigiks, keda ELi lepped ei puuduta," kirjutasid Hammond ja Fox.

Nende arvates peab Suurbritannia piir ka Brexitile järgnevatel nädalatel ja kuudel sujuvalt toimima, nii et internetist ostetud kaubad saaksid piiri ületada ning ettevõtted oma kaupu üle kogu Euroopa Liidu tarnida.

Seetõttu tahab valitsus tagada, et EList lahkumine ei toimuks järsu sammuna. Samas rõhutasid Hammond ja Fox, et Brexitit ei peatata.

BBC poliitikakorrespondent Ben Wright märkis, et artikliga üritasid ministrid näidata, et valitsuskabinet on Brexiti osas üksmeelne.

Läbirääkimised Brexiti eest vastutava ministri David Davise ja ELi esindajate vahel peaksid jätkuma augusti lõpus.