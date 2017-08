Loomakaitsjad avaldavad meelt puurikanamunade müügi vastu

Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad korraldab pühapäeval meeleavaldused Tallinna ja Tartu Rimi poodide ees, et kutsuda poeketti üles loobuma puurikanade munade müügist.

Meeleavalduste korraldajate sõnul on ettevõtmise eesmärk tõmmata tähelepanu asjaolule, et Rimi küll reklaamib enda väärtustena vastutustundlikku ettevõtlust, jätkusuutlikkust ja loomade heaolu, kuid reaalsetes tarneahela otsustes tegudena seda ei väljenda.

Loomakaitsjad tahavad, et Rimi eemaldaks müügilt puurikanade munad, mida märgistab number 3. Valikusse võiksid jääda munad märgistusega 0-2 ehk mahemunad, vabapidamisel olevate kanade ja õrrekanade munad.

MTÜ Nähtamatud Loomad juhataja Kristina Merling ütles, et puurikanafarmides on paljude munevate kanade suled rebenenud või kitkutud, neil on parasiite ja esineb surmajuhtumeid. Paljudel kanadel puuduvad suled või esinevad vigastused.

Meelt avaldatakse pühapäeval Tallinnas Põhja, Telliskivi ja Linnu tee Rimi juures ning Tartus Küüni ja Rebase tänava Rimi juures.

MTÜ Nähtamatud Loomad on algatanud ka petitsiooni, milles saab anda allkirja üleskutsele, et Rimi puurikanade müügist loobuks. Praeguseks on sellele alla kirjutanud veidi üle 800 inimese.