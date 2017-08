USA asepresident Mike Pence alustas ringreisi Ladina-Ameerikas

Pence'i nädalase reisi eesmärgiks on koordineerida piirkonna diplomaatilisi samme Venezuela poliitilise kriisi lahendamiseks.

Visiit algab Colombiast, kes on USA tugev liitlane, saab Washingtonilt aastat sadu miljoneid dollareid ega armasta põrmugi Venezuela vasakpoolset presidenti Nicolás Madurot. Edasi sõidab Pence Argentinasse, Tšiili ja Panamasse.

Ringreisi raskuspunkt on Venezuela kriis ning keskendutakse sellele, kuidas USA partnerid ja sõbrad selle riigi tulevikku näevad, ütles Ühenriikide administratsiooni esindaja.

"Me oleme olnud nii sõnades kui tegudes kindlalt Maduro režiimi vastu ja on tähtis saada enda poole ka teised piirkonna riigid. Need neli riiki ongi seda, aga me tahame jätkata Maduro režiimi survestamist," lisas ta. "Jutt käib majanduslikest, diplomaatilistest võimalustest - iga abinõu on võimalik. Madurot ei survesta mitte üksnes Ühendriigid, ta saab seda igalt poolt regioonis."

Kuid Trumpi reedese ähvarduse tõttu, et USA kaalub Venezuela ühe ägeneva poliitilise kriisi lahendamiseks vajaduse korral ka variante, millesse on kaasatud Ühendriikide sõjavägi, on Ladina-Ameerika riigid, ka Caracast demokraatia hülgamises süüdistavad, koondunud USA jõukasutuse vastu.

Vastavaid avaldusi on teinud Brasiilia, Tšiili, Colombia, Mehhiko ja Peruu. Kõik rõhutavad, et kriisi ei saa lahendada sõjaliste vahenditega.