Kaubanduskoda tahab pikendada lapsepuhkusest ette teatamise aega

Kaubanduskoda peab jätkuvalt väga tähtsaks, et vanemahüvitise ja puhkuste regulatsiooni ülevaatamise käigus pikendatakse ka puhkusele minemisest ja sealt naasmisest etteteatamise tähtaegu.

Praegu tuleb töötajal lapsehoolduspuhkusele jäämisest või lapsehoolduspuhkuse katkestamisest tööandjale ette teatada vaid 14 kalendripäeva.

“Meie hinnangul on see ebamõistlikult lühike tähtaeg, mille jooksul on tööandjal keeruline asendajat leida. Samuti on tänane süsteem ebaõiglane nende suhtes, kes asendavad lapsehoolduspuhkusel viibivaid töötajaid,” märkis kaubanduskoda sotsiaalministeeriumile saadetud kirjas.

Koja hinnangul võiks puhkuse etteteatamise tähtaeg sõltuda puhkuse kestusest. Etteteatamise maksimaalne tähtaeg võiks olla näiteks kaks-kolm kuud.

Tööandjate jaoks on väga oluline ka see, et töötaja annaks juba puhkusele minnes teada, kui pikaks kujuneb tema lapsehoolduspuhkus. Nii on tööandjal lihtsam oma tööprotsesse ümber korraldada, märkis kaubanduskoda.