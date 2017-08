Samost: sotsid marssisid avasilmi EKRE kaevatud auku

Millegipärast on sotsiaaldemokraadid otsustanud, et nende parim valimiskampaania on EKRE loosungitega vaidlemine, aga seda EKRE just ootaski, sest nii jõuab nende sõnum valijateni isegi ilma tasuliste reklaamide ja kampaaniaüritusteta, ütles Anvar Samost Vikerraadio saates "Samost ja Ruussaar".

Samost märkis EKRE esimehe Mart Helme esinemise kohta pressikonverentsil, kus erakond avaldas oma valimisloosungi ja Tallinna esinumbrid, et jättes kogu sõnumi sisu kõrvale ja rääkides ainult retoorikast, oli Helme esinemine kindlasti inimeste jaoks atraktiivne.

Ta tõi näiteks EKRE idee narkomaaniaprobleemi lahendamiseks, et korrarikkumiselt tabatud mittekodanikest narkomaanidelt tuleks elamisluba ära võtta ja nad maalt välja saata. Erakonna fännid usuvad Samosti hinnangul siiralt, et selliste võtetega saabki ühiskonda parandada.

Tema sõnul ei ole imestada, kui varsti ilmub Sotsiaaldemokraatliku Erakonna pressiteade või kirjutab mõni nende juhtfiguuridest sotsiaalmeedias sellegi idee kohta, et EKRE külvab vaenu ja ohustab demokraatiat.

"Ma tsiteerin juba olemasolevate sotsiaaldemokraatide ja veel mõnede teiste reaktsioonide pealt," märkis ta, viidates näiteks SDE juhi Jevgeni Ossinovski varem EKRE suunal tehtud avaldustele.

"Mida see tegelikult tähendab: EKRE on piltlikult öeldes kaevanud Tallinnasse Vabaduse väljakule väga suure augu, pannud sinna juurde suure sildi "Lõks elevantsidele" ja Jevgeni Ossinovski, Sven Mikser ning veel paljud nende kaasvõitlejad on avalisilmi sinna auku sisse marssinud," lausus ta.

Samosti sõnul on sotsid millegipärast otsustanud, et nende kõige parem valimiskampaania on kõige kõrgemal tasandil EKRE loosungitega vaielda, neid sõimata ja samasuguses suhteliselt labases võtmes neile vastanduda.

"See ongi tegelikult täpselt see, mida EKRE kindlasti on oodanud. Sest kui nende loosungitele tähelepanu ei pöörataks ega vastataks samal viisil, siis oleks EKREl vaja osta tasulist reklaami ja teha rohkem kampaaniaüritusi, ise üritada oma sõnum kohale viia," selgitas ta.

"Aga kui ühe erakonna esimees, minister, välisminister ütlevad, et nüüd on küll põrgu lahti ja mingi õudne jama on juhtumas, sest EKRE esimees ütleb, et kõik Tallinna koolid peavad olema eestikeelsed, siis tavaline valija läheb vaatab, et tõesti need Tallinna koolid peaksid olema eestikeelsed, mis värk siis sellega on," lisas ajakirjanik.

Teine saatejuht Ainar Ruussaar leidis samuti, et EKRE taktika on suurepärane. "See, et Tallinn on eestikeelne linn ja venelased ei ole idioodid - nende väidetega on ju väga raske vaielda. Või teistpidi, väga lihtne on mainitud elevantside lõksu minna".

Kogu saadet saab järelkuulata siit.