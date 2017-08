Keenia opositsioonijuht ärgitas oma toetajaid "mitte tööle minema"

"Ennustasime, et nad varastavad meilt valimised ja see juhtuski. Me pole veel lõpetanud, me ei anna alla. Oodake teadet järgmistest tegevustest, millest teavitame ülehomme," ütles Odinga pühapäeval Nairobi suurimasse eeslinna Kiberasse kogunenud suurele rahvahulgale.

"Kuid esialgu tahan teile öelda, et ärge minge homme (esmaspäeval) tööle."

Kibera elanikud ronisid katustele ja puude otsa, et näha Odingat andmas esimest kihutuskoosolekut pärast seda, kui tema pearivaal president Uhuru Kenyatta kuulutati reedel presidendivalimiste võitjaks. Odinga väitel tungisid häkkerid valimiskomisjoni serveritesse ning panid toime ulatusliku valimispettuse.

Odinga peamistes toetuspiirkondades Lääne-Keenias ja Nairobi slummides puhkesid rahutused, milles sai surma vähemalt 16 inimest.

"See on ebaõnnestunud režiim, mis tapab inimesi, mitte ei tegele päris probleemiga. Valimised varastati. See pole mingi saladus," ütles Odinga.

Opositsioonijuhi avaldusele eelnevalt ärgitas rahvusvaheline kogukond teda korduvalt oma toetajaid rahustama.