Saksa meedia: erinevalt Eestist kestab Saksamaa koolides "kriidiajastu"

"Mis koolide digitaliseerimisse puutub, siis on Saksamaa veel arenguriik. Arvutid, tahvelarvutid või e-tahvlid – arvutiga ühendatud interaktiivtahvlid – ei kuulu (Saksamaa) igapäevasesse haridusellu. Välisriigid näitavad, et saab ka teisiti: teadupoolest kaugeltki mitte rikkas Eestis kasutavad kõik koolid esimesest klassist alates nii tahvelarvuteid kui ka traadita internetti. Saksamaal aga kestab ikka veel kriidiajastu," kirjutab Weser-Kurier. "Ja Bremenis on mõned koolitahvlid sedavõrd päevinäinud, et nende kasutamine on tulnud ära keelata."

Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli juhitava kristlik-demokraatliku liidu (CDU) ridadesse kuuluval haridusministril Johanna Wankal õnnestus 2016. aasta oktoobris pööre saavutada, kui ta 5 miljardi eurose digitaalleppe välja kuulutas. Ometi selgus hiljem, et tegu oli spekulatsiooniga, sest samuti CDU-sse kuuluva Wolfgang Schäuble juhitav rahandusministeerium polnud projekti jaoks raha eraldanud, nentis Weser-Kurier.

Nii käibki kurbmäng edasi. Nutitelefonid ja arvutid määravad juba ammugi noorte igapäevaelu, aga koolis pole neil mingit tähtsust, kirjutab Weser-Kurier. Isegi paljukiidetud haridusliidumaal Baieris saab gümnaasiumitunnistuse kätte, ilma et oleks geograafias, ajaloos või füüsikas kordagi pidanud netti minema. Seejuures sillutab internet teed selliste andmebaaside, teabeallikate ja õppematerjalini, mida isegi parim õpik pakkuda ei suuda.