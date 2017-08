Mukri raba uus vaatetorn on külastajatele avatud

Kümme aastat tagasi ehitatud esimene vaatetorn lagunes tormi tõttu eelmisel kevadel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sellele vaatamata on kahe kilomeetri pikkuse laudtee ja imeilusate rabajärvedega Mukri raba loodushuvilisi endiselt meelitanud.

Riigimetsa majandamise keskuse tellimusel ehitas uue vaatetorni osaühing Reibal JRK.

Uus vaatetorn on 18 meetrit kõrge, vaateplatvorm asub 14 meetri kõrgusel. Torni projekteerimisel ja ehitamisel peeti silmas, et see oleks ilmastikukindlam.

Tööd läksid maksma veidi üle 41 000 euro.

"Natuke vast on kandepostid tugevamad. Kuna torn on rahastatud Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi rahadest, siis seal oli meil projekteerijale antud nõue, et see peab 20 aastat vastu pidama. Võib-olla on see natukene tugevam, paremini immutusvahenditega kaitstud, aga üldmahus on see kõrguses ja muudes asjades enam-vähem sama, mis eelmine torn," rääkis RMK külastuskorraldusosakonna Lõuna-Eesti piirkonna külastusala juht Riho Männik.