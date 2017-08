McMaster kaitses Trumpi avaldust USA sõjalisest lahendusest Venezuelas

USA presidendi rahvusliku julgeoleku nõunik Herbert McMaster kaitses pühapäeval presidendi avaldust, et ta ei välista USA "sõjalist lahendust" Venezuela sisepoliitilisele kriisile.

McMasteri sõnul tahtis Donald Trump, et tema meeskond analüüsiks, mis võib järgmisena juhtuda sisepoliitilises kriisis Venezuelas.

Ametnikud "tahavad tulla toime mitte ainult praeguse olukorraga, vaid paremini mõista, kuidas see kriis võib areneda", lausus McMaster telekanalile ABC.

USA tahab kaitsta Venezuela rahvast ning "ennetada veelgi suuremat humanitaarkatastroofi", lisas ta.

Trump "ei võta üheski taolises olukorras valikuvariante laualt iialgi ära ning see, mida meie talle võlgneme, on valikuvõimalused", ütles McMaster.

CIA: Venezuelast võib saada USA-le "risk"

Kui kaos sisepoliitilises kriisis Venezuelas süveneb, siis võib Venezuelast kujuneda risk USA-le, ütles USA Luure Keskagentuuri (CIA) juht pühapäeval.

Venezuelast "võib vägagi saada risk" USA-le, kui kaos riigis suureneb, ütles Mike Pompeo telekanalile Fox News.

"Seal on kuubalased, venelased, iraanlased, Hezbollah. See on koht, mis ähvardab muutuda väga-väga halvaks kohaks. Seetõttu peab Ameerika seda võtma väga tõsiselt," lausus Pompeo.

USA president Donald Trump ütles reedel, et kaalub Venezuelas ägeneva poliitilise kriisi puhul ka variante, millesse on kaasatud Ühendriikide sõjavägi. "Meil on Venezuela osas palju erinevaid võimalusi, sealhulgas ka sõjaline," ütles Trump ajakirjanikele.

Pompeo sõnul üritas Trump USA sõjaliste sammude tõstatamisel "anda Venezuela rahvale lootust ja võimalust luua olukord, milles demokraatiat saab taastada".