Endised ministrid lükkavad vastutust SKAIS2 eest teineteise peale

Aasta alguses juhtis SKAIS2 ebaõnnestumisele tähelepanu riigikontroll. Viimase aasta jooksul on infosüsteem korduvalt jutuks olnud ka riigikogu sotsiaalkomisjonis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Iga kord, kui me lisasime mõne eelnõuga SKAIS2, mis oli alles arendamisel, uue ülesande, näiteks elatisabifondi ja väljamaksed, siis iga kord arutasime ka SKAIS-i ja iga kord anti meile lubadus ka sotsiaalkomisjonis, et ärge muretsege, kõik saab korda. Me saime aru, et meile anti tegelikult katteta lubadusi, ja kui küsida, kes vastutab, siis tegelikult minister," rääkis riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm (Vabaerakond).

Kaks aastat tagasi juhtis ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tähelepanu SKAIS2 arendamisega seotud riskidele. Hanke koostamise ajal sotsiaalminister olnud Taavi Rõivase (Reformierakond) sõnul oleksid pidanud tema ametijärglased juba sellele reageerima.

Rõivas rääkis, et toonased ministrid, Rannar Vassiljev (SDE) ja Margus Tsahkna (siis veel IRL), otsustasid vaatamata nendele hoiatustele edasi minna ja kui ministriks sai praegune tervishoiu-ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE), 2015 septembris, siis ka tema polevat võtnud majandusministeeriumi hoiatusi kuulda. "No tagantjärgi kui siin üldse tarkust leida, siis kui spetsialiste mitte kuulata ja jõuga edasi minna, siis pole ka imestada, kui asi pikali kukub," arvas ta.

Tsahnka sõnul on aga järgmistel ministritel tulnud tegeleda Taavi Rõivase ametiajal tehtud otsuste tagajärgedega, kuna hange oli läbi viidud ja lepingud sõlmitud. SKAIS2 arendamise tempot määras ka töövõimereform.

"Eesmärk on olnud see, et riik ei kannataks toona läbi viidud hanke ja ka lepingute tõttu otsest majanduslikku kahju. Ehk siis see finantseerimisskeem välja töötada ja läbi viia, et riik ei maksaks mitte ühtegi senti nende tööde eest, mida tegelikult arendaja ei ole suutnud teha. See on suurem probleem, mis sai alguse töövõimereformi otsuste läbiviimisest Taavi Rõivase valitsuse ajal," märkis Tsahkna.

Küsimusele, et Rõivase ajal kuulutati välja riigihange SKAIS2 arendaja leidmiseks ja kuidas ta seda hanget hindab, vastas Rõivas järgnevalt: "Ei saanud arendaja hakkama, kuigi tegemist on suure ja lugupeetud firmaga. Tegelikult ma ei tea, et oleks nende praktikas varem sellist äpardumist. Selge on see, et ka riik sel hetkel, kui juba oli näha, et asi kisub hapuks, siis nii sotsiaalministeeriumi tippjuhtkond kui kõik asjaosalised ikkagi otsustasid gaas põhjas edasi panna ja see oli kindlasti viga, seda võib tagantjärgi öelda küll."

Tehtud tööde eest on SKAIS2 arendajatele makstud ligi viis miljonit eurot. Järgneva kuu jooksul kuulutatakse välja uus hange, mis läheb riigile maksma veel 10 miljonit eurot.