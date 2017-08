Saaremaa vallavanemaks pürgijate ring hakkab selguma

Eesti suurima valla juhiks pürgijate ring hakkab selguma, sest Saaremaal on oma esinumbri kandidaadi välja öelnud kõik parlamendiparteid peale Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE). Oma kandidaatidega on väljas ka kaks valimisliitu.

Kuigi Keskerakonna valimisnimekirjas Saaremaal on esinumbriks Enn Eesmaa, kinnitab kogenud poliitik ja riigikogu aseesimees, et tema siiski Saaremaale kolida ei kavatse. Ja Keskerakonna vallavanema kandidaat on Saaremaal hoopiski Aivar Aru, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma arvan, et kui ma ütleksin, et tulen Saaremaale lõplikult ja tuleksin riigikogust ära, siis minu puhul ei oleks see mitte kõige siiram. Riigikogu liikmetel, eriti koalitsioonierakonna liikmetel on suhteliselt palju võimalusi nii nõuga kui ka teinekord jõuga aidata Saaremaa asja edasi," selgitas Eesmaa.

Pisut teistmoodi pretsedent on ka sotsiaaldemokraatide esinumber, kelleks on praegune Kuressaare linnapea Madis Kallas, kes pole aga samas ühegi partei liige.

Kallas tunnistas, et kuna ta on olnud seni haldusreformi eesotsas ja ka üheks Suur-Saaremaa eestvedajaks, siis oleks ta julgesti asjatundjana nõus vastutuse tulevases suurvallas taas enda peale võtma.

"Milles ma saaksin aidata kaasa rohkem kui mõni teine, oleks seesama, et olles selle protsessi sees kolm aastat olnud, olles näinud omavalitsusliidu juhina, mismoodi toimivad valdades need asjad ja olles ka linnapea olnud, siis ma arvan, et on kogemus ja ka piisav motivatsioon, et vedada seda Saaremaad," rääkis Kallas.

Reformierakond üllatas juba maikuus oma esinumbri tutvustamisega sügisestel valimistel, kelleks on pikka aega mandril elanud saarlane Tiiu Aro, aga kes erinevalt Eesmaast plaanib Kuressaarde sünnikoju taas elama asuda. Ka kaugemalt vaadatuna on Saaremaa probleemid ikka välja paistnud, mida suurvallas ehk lahendada saaks.

"Ma arvan, et just mitmesugused ühendused mandriga, olgu need siis veel parem lennuliiklus, veel parem laevaliiklus ja töökohad. Ning kogu see hoolekandeteemaatika ka kindlasti," sõnas Aro.

"Kindlasti peame hakkama suurendama inimeste sotsiaalset turvatunnet. Sotsiaalne pool on meil jäänud natuke tahaplaanile ja meil on väga palju häid inimesi, kes selles valdkonnas on rakendatud. Aga paraku meil ei ole olnud piisavalt võimekust seda edasi arendada," lausus Kaasik.

Poliitiliste vaadete poolest väga kirju valimisliidu Saarlane esinumbriks on keskerakondlane, IRL nimekirjas Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker.

"Ma olen seda kogu aeg öelnud, et ma ei pea kohaliku omavalitsuse tasemel parteipoliitikat oluliseks. Seda näitab ka see, et mind kutsuti Keskerakonna liikmena siia meeskonda ja see koostöö toimib," ütles Mäeker.

Täiesti uue tulijana on omade eesmärkidega ka valimisliit Meie Saaremaa, kus vallavanema toolile pürgin Harry Raudvere.

"Et ei ääremaastuks see Saaremaa. Need piirkonnad, mis täna on jäänud juba niikuinii vaeslapse rolli, et Saaremaa töötaks ühtse ja harmoonilise tervikuna. See on nagu see eesmärk praegu," selgitas Raudvere.

Vaatamata poliitiliste vaadete erinevusele on erinevad kandidaadid siiski valdavalt seda meelt, et Saaremaad juhtides peaks eelkõige lähtuma mõttest - kõik koos ühe ehk Saaremaa nimel.