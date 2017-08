Tammelinnas peeti kodukohvikute päeva

Teist aastat toimunud Tammelinna kodukohvikute päeval oli kohvik kerkinud ligi neljakümnesse aeda. Koduste hõrgutiste maitsmise kõrval sai kohvikutes osaleda ka heategevuslikul joonistusvõistlusel, ostelda mänguasjatäikal ning valmis teha päris enda nukk, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Näiteks perekond Kinksi Heategevuslik Lastekohvik ootas kohvikusse lapsi ja lapsemeelseid täiskasvanuid. Kogu kohvikus teenitud tulu eest ostab perekond Kinks kunstitarbeid Tartu Ülikooli Kliinikumi onkoloogia osakonna lastele. Lisaks kingitakse vähihaigetele lastele kodukohviku joonistusvõistluse pildid.

"Praegugi on Tartu Ülikooli Kliinikumis ravil päris mitu last, kes on seal olnud juba väga pikalt. Ja neid kindlasti rõõmustaks see, kui lapsed joonistaksid neile midagi. Ja teistpidi kannab see ka sellist eesmärki, et me ka igapäevaselt mõtleksime, et kõik ei saa tulla kohvikusse. Kõik ei saa tulla kohvikusse, kõik ei saa mängida ja joosta õues ja niimoodi võib-olla kaks aastat järjest," rääkis Kersti Heategevuslikus Lastekohvikust.

"Mul läheb süda soojaks, kui ma mõtlen kõikide nende inimeste peale, kes on siia panustanud. Seda on nii palju, et inimesed on ilusad ja head tegelikult," lisas ta.