CIA: Põhja-Korea ja USA vastasseisus "pole midagi otsemaid juhtumas"

Mike Pompeo tegi avalduse nädalal, mil USA president Donald Trump ähvardas Põhja-Koread ennenägematu "tule ja raevuga" ning Põhja-Korea vastas plaaniga tulistada rakette USA territooriumi Guami lähistele.

Vastuseks küsimusele, kui mures peaksid inimesed olema, ütles Pompeo telekanalile Fox News: "Praegu midagi otsemaid juhtumas pole, kuid ärgu olgu siin kaksipidi mõistmist ... Suurenenud võimalus, et Denverisse lendab tuumarakett, on väga tõsine oht."

Pompeolt küsiti, mida ta silmas peab, kui ütleb "midagi otsemaid juhtumas ei ole".

"Pean silmas paljude väidet, et oleme tuumasõja lävel. Puuduvad luureandmed, mis näitaksid, et oleme täna selles olukorras," lausus Pompeo ja lisas, et USA luurel on Põhja-Koreas toimuvast "üsna hea ülevaade".

Tema sõnul on ta kindel, et Põhja-Korea jätkab raketivõimekuse suurendamist riiki juhtiva Kim Jong-uni ametiajal. "Ta tegi juulis kaks raketikatsetust, mistõttu poleks järjekordne raketikatsetus mulle üllatuseks," ütles Pompeo.

Juulis toimunud katsetused näitasid, et Põhja-Korea arsenalis on USA mandriosani ulatuvad mandritevahelised raketid, ütlesid eksperdid.

Päevaleht Washington Post kirjutas sel nädalal, et USA kaitseluureameti (DIA) hinnangul suutis Põhja-Korea välja töötada mandritevahelisele raketile mahtuva tuumalõhkepea.

Pompeo keeldus ütlemast, mis ajaks suudab Põhja-Korea tuumarünnata USA mandriosa. "Ilmselt on õigustatud öelda, et nad liiguvad selle suunas aina murettekitavamal kiirusel," ütles ta.