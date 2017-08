Iraani parlament tõstis kulutusi raketiprogrammile

Millegipärast on sotsiaaldemokraadid otsustanud, et nende parim valimiskampaania on EKRE loosungitega vaidlemine, aga seda EKRE just ootaski, sest nii jõuab nende sõnum valijateni isegi ilma tasuliste reklaamide ja kampaaniaüritusteta, ütles Anvar Samost Vikerraadio saates "Samost ja Ruussaar".