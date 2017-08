Eesti e-residentsuse projekt alustas koostööd maksete ettevõttega

"Koostöö Paymentwalliga on meie jaoks järjekordne läbimurre," ütles e-residentsuse programmi juht Kaspar Korjus. "Ärimaailmas ei ole puudu headest ideedest või andekatest inimestest, kuid olenevalt inimese elukohast võivad finantsbarjäärid nii mõnegi unistuse lämmatada," lisas ta.

Korjuse sõnul pakub e-residentsuse programm inimestele kogu maailmas tööriistu, mis aitavad neil sõltumatult elukohast lihtsamini ettevõtlusega tegeleda. "Paymentwalliga ühiselt loodud teenus aitab kaasa nende inimeste kaasamisel ettevõtlusesse," ütles Korjus.

"Ettevõtja jaoks muutub globaalsete makseteenuste kasutusele võtmine Passportiga senisest lihtsamaks," ütles Oleg Gutsol, e-residentsuse projekti rahvusvaheline ärijuht. Tema sõnul on Passportist eriti palju kasu Ukraina, Türgi, India ning paljude teiste riikide ettevõtjatel, kelle koduriigis puudub ligipääs rahvusvahelistele makseteenustele.

Paymentwalli juhi Honor Gunday sõnul peaks ettevõtlusega alustamine olema kõikjal maailmas lihtne ning sujuv. "Me ehitasime Paymentwalli Passporti selleks, et uuenduslike ideedega ettevõtjad arenevatelt turgudelt saaksid probleemideta rajada firmasid Euroopa Liidus," ütles Gunday.

Paymentwall on globaalsete makseteenuste platvorm, mis võimaldab 5 miljardil inimesel teha makseid kasutades mitte ainult krediitkaarte vaid ka 150 kohalikku makseteenust üle maailma. Paymentwall aitab enam kui 200 000 ettevõttel, sealhulgas Sega, LG Electronics, Bandai Namco, Shopify, Kakao Games, Kigo, Wargaming, Tencent, ja Gameforge, võtta vastu rahvusvahelisi makseid ja globaaselt kasvada.

Eesti on ainus riik maailmas, mis pakub e-residentsust. Eesti e-residendid võivad interneti teel: asutada ettevõtte, seda kaugjuhtida, taotleda konto avamist ja krediitkaarti, teha e-panganduse tehinguid, saada ligipääsu rahvusvahelistele makseteenuste pakkujatele, esitada maksudeklaratsioone ning digitaalselt allkirjastada dokumente ja lepinguid.

E-residentsus ei anna kodakondsust, maksuresidentsust, elamisluba ja Eestisse või Euroopa Liitu sisenemise luba. E-residendi digi-ID ei ole füüsiline isikut tõendav või reisidokument ja sellel ei ole fotot.

Eestil on ligi 21 500 e-residenti kokku 138 riigist, e-residentide poolt on loodud üle 2100 uue ettevõtte, enam kui 2800 ettevõttel on vaid e-residentidest juhatuse liikmed ja enam kui 3600 ettevõttel on omanike seas e-residente.