Tere ja Farmi ühisettevõtet hakkab juhtima Katre Kõvask

Juulis konkurentsiameti loal koondunud AS Tere ja AS Farmi Piimatööstuse juhatuse esimeheks saab alates 15. septembrist senine Tere nõukogu esimees Katre Kõvask.

Kõvask asub mõlemat ettevõtet juhtima koos Farmi Piimatööstuse senise juhataja Valdis Noppeliga, kes hakkavad kuuluma nii Tere kui ka Farmi juhatustesse, teatas ettevõte.

"Katre Kõvaskil on pikaaegne juhtimiskogemus kaubanduse ja toidutööstuse valdkonnas, ta on tõestanud end toiduainetesektori erinevatel ametikohtadel tööka ja võimeka juhina," ütles piimatööstuste omanikfirma AS-i Maag Grupp nõukogu esimees Roland Lepp.

Tere senine juhataja Margit Talts ütles, et usaldab Tere Kõvaski kätesse rahuliku südamega.

Katre Kõvask on 15 aastat töötanud toiduainetesektoris, sellest 10 aastat rahvusvahelise toidukontserni Premia Foodsi juhatuse liikme ja esimehena. Ligi kaks aastat on ta töötanud Pharma Holding OÜ ehk Südameapteegi juhatuse esimehena.

Maag Grupp esitas selle aasta 15. märtsil konkurentsiametile koondumistaotluse Tere ja Farmi Piimatööstus ühendamiseks, mille amet rahuldas 4. juulil. Koondumise esimeses etapis jätkab Tere Farmi Piimatööstuse tütarettevõttena.

Tere AS kaubamärk loodi 1996. aastal ning see on laia tooteportfelliga müügi- ja tootmisettevõte. Tere peamisteks tegevusaladeks on toorpiima kokkuost, piimatoodete tootmine ja müük ning selle tootenimekirjas on kokku üle 150 kõrge kvaliteediga toote.

AS Farmi Piimatööstus on kaubamärgina Eesti turul aastast 1999 ning praeguste omanike käes aastast 2008. Ettevõte tootmisüksused asuvad Virumaal. Üle Eesti töötab ettevõttes tööd 220 inimest.

AS Maag Grupp on 1996. aastal tegevust alustatud Eesti kapitalil põhinev toiduainete tootmise ja müügiga tegelevate firmade grupp. Maag Grupp koondab ettevõtted Farmi Piimatööstus, Rannarootsi Lihatööstus, Pouttu, Avalon Foods, Maag Food, Gelid Food ja Nigula Piim.

Südameapteeki hakkab juhtima Risto Laur

Pharma Holding OÜ-d ehk Südameapteeki hakkab Katre Kõvaski asemel alates 16. augustist juhtima seni ettevõtte korporatiivklientide müügijuhina töötanud Risto Laur.

Risto Lauri sõnul võtab ta üle tugeva vundamendiga ettevõtte, mida edasi ehitada, jätkates meeskonna poolt valitud kasumliku kasvu strateegiat, mis on end õigustanud. 2016. aastal kasvas Südameapteekide käive aasta varasema ajaga võrreldes 14 protsenti ja kolmekordistas oma puhaskasumit.

Risto Laur on Pharma Holding OÜ Südameapteekide korporatiivklientide müügijuhina olnud ametis alates 2015. aastast, juhtides igapäevaselt läbirääkimisi erinevate meditsiini- ja tervishoiuasutustega ning suurklientidega.