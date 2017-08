Tartus, Sõpruse silla ja Turusilla vahel asuv Anne kanal on linlaste üks peamisi supluskohti. Viimastel suvedel on aga tavaliseks muutunud olukord, kui suve teisest poolest alates lehvivad kanalis punane ja roheline lipp vaheldumisi, sest suplusvee kvaliteediga on analüüside järgi probleeme. Üks võimalus vee kvaliteedi parandamiseks on veemahtu suurendada ja veevahetuse tagamine. Jane Saluorg