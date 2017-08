NYT: Põhja-Korea uued raketimootorid võivad olla pärit Ukraina tehasest

Esmaspäeval avalikkuse ette jõudnud analüüsi kohaselt ning USA luureametnike hinnangul on Põhja-Korea režiimi viimase aja edusammud ballistiliste rakettide vallas osutunud võimalikuks tänu mustalt turult hangitud võimsatele raketimootoritele, mis on tõenäoliselt pärit Ukrainas asuvast ning omal ajal Nõukogude Liidu raketiprogrammi kaasatud tehasest, kirjutab ajaleht New York Times.

Viimased uuringud võivad selgitada, kuidas Põhja-Koreal on äkki õnnestunud pärast korduvaid luhtunud katsetusi oma raketiprogrammiga edasi liikuda, märkis ajaleht.

Mõttekoja International Institute for Strategic Studies (IISS) raketiekspert Michael Ellemani uuringu kohaselt muutis Pyongyang viimase kahe aasta jooksul oma strateegiat ja varustuskanaleid, sest seni olid raketiprogrammi saatnud pidevad tõrked, millest osa võisid olla tingitud USA poolt sooritatud sabotaažiaktidest ja küberrünnakutest.

Analüütikud, kes uurisid fotosid Põhja-Korea liidrist Kim Jong-unist, kui ta uusi raketimootoreid inspekteerib, jõudsid järeldusele, et need on oma disainilt sarnased Nõukogude Liidu ballistilistele rakettidele. Tegemist oli võimsate Nõukogude raketimootoritega, mis olid suutelised toimetama kümme tuumalõhkepead ühelt kontinendilt teisele.

Sellised raketimootorid on seostatavad vaid üksikute nõukogudeaegsete objektidega ning USA valitsuse eksperdid on väidetavalt pööranud praegu kõige rohkem tähelepanu Ukrainas Dnipro linnas asuvale tehasele, mis Külma sõja päevil tootis muuhulgas ka kurikuulsaid SS-18 tüüpi rakette. Ka pärast Ukraina taasiseseisvumist tootis nimetatud tehas varustust Venemaa Föderatsiooni raketiprogrammi jaoks.

Pärast Venemaa-sõbraliku presidendi Viktor Janukovitši võimult tõrjumist 2014. aastal, on aga riiklikus omanduses olevat masinatööstusettevõtet Južmaš tabanud raskused. Venemaa neilt enam telli ning väidetavalt on seisab suur osa tehasest kasutuseta, palju on maksmata arveid ning töömoraal on madal. Eksperdid usuvad nüüd, et just sellest tehasest on pärit raketimootorid, mis aitasid Põhja-Koreal sooritada juulis kaks edukat mandritevaheliste ballistiliste rakettide katsetust, millega Pyongyang andis mõista, et neil on nüüd võimekus saata rakette ka USA mandriosa pihta.

"On tõenäoline, et need mootorid tulid Ukrainast, tõenäoliselt ebaseaduslikult," selgitas Elleman ja märkis, et suur küsimus on see, kui palju selliseid raketimootoreid nüüd Põhja-Koreal on ning kas suhe ukrainlastest tarnijatega jätkub. "Ma olen väga mures," nentis ta.

Elleman rõhutas, et ka ÜRO uurijad avastasid, et Põhja-Korea üritas kuus aastat tagasi Ukraina tööstuskompleksist rakette puudutavat salajast informatsiooni varastada. Seega leiavad mitmed eksperdid, et 2014. aasta kaose ajal tegi Põhja-Korea uue katse.

Valge Maja teemat New York Timesile ei kommenteerinud.

Eelmisel kuul lükkas Južmaš tagasi kuuldused, et tehas on hädas ning müüd oma tehnoloogiat välismaale, näiteks Hiinasse. Tehase veebilehel isegi rõhutatakse eraldi, et firma ei osale ohtlike tehnoloogiate vahendamises Ukrainast väljapoole.

Ameerika analüütikud seda eitamist eriti veenvaks ei pea, samas rõhutavad nad, et pole mingeid tõendeid selle kohta, et Ukraina presidendil Petro Porošenkol oleks mingit informatsiooni või kontrolli tehases toimunu üle. Seega on endiselt müsteeriumiks, kuidas Venemaa poolt disainitud raketimootorid RD-250 Põhja-Koreasse jõudsid.

Ka ekspert Elleman ei välista võimalust, et suur Vene firma Energomaš, millel on varem olnud tugevad sidemed nimetatud Ukraina tehasega, mängis rolli raketimootorite Pyongyangi kätte jõudmises. Samuti on võimalik, et üle jäänud RD-250 raketimootoreid hoitakse Venemaal ladudes.

Asjaolu, et võimsad raketimootorid jõudsid Põhja-Koreasse sanktsioonidest hoolimata, näitab seda, et Pyongyangi jälgivad mitmete riikide luureteenistused on oma töös midagi olulist maha maganud.