Video: Rootsi mees filmis haruldast valget põtra

Nilssoni sõnul on ta valget põtra otsinud juba aastaid ning eelmisel nädalal nägi ta teda lausa kaks korda järjest. Esmakohtumisele järgnenud päeval ehk reedel oli tal kaasas ka videokaamera, vahendasid The Local ja Yle.

Mehe kinnitusel on loom kohalike metsade elanik.

Nilsson ise on aga õnnelik, et kõik eeldused - filmimiskoht, valgus ja vaikus - video saamiseks täppi läksid. Ta on ka varem loomade pildistamisega tegelenud, seda ka välismaal, näiteks Aafrikas, kuid kodumaist valget põtra polnud tal veel õnnestunud näha.

Käesoleval suvel on see juba teine kord, kui inimesed Rootsis valget põtra näevad ja kohtumise ka jäädvustavad. Juulis fotografeeris samasugust looma Rootsi lääneosas Munkedalis Jessica Hemlin.

Valge põdra esinemist saab selgitada kahel viisil - üks on albinism ja teine leukism, mis muudab naha ja karvakatte värvust, kuid erinevalt albinismist ei muuda silmade värvust. Nilssoni poolt filmitud looma puhul on tegu tõenäoliselt teise võimalusega, sest tal ei ole roosasid või punakaid silmi nagu albiinodest loomadel.

Loodusteadlaste hinnangul on valge põder küll haruldane, kuid samas pole tegu siiski millegi väga erakordsega - selliseid loomi on Rootsi metsades praegu umbes sadakond.

