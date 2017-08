Ambla vald loodab tormikulusid katta naabrite ja valitsuse abiga

Laupäeva õhtul suuri tormikahjustusi saanud Käravete alevikus Järvamaal tegeleti esmaspäeval kahjude kokkuarvamisega. Osa purunenud katuseid on juba ära lapitud, ka elekter ja vesi on majadesse tagasi jõudnud. Kulutusi loodetakse katta koostöös riigi ja naaberomavalitsustega.

Pühapäeva ja esmaspäeva töö tulemusel said ohtlikud puud maha saetud ja ära tükeldatud, nii mõnigi katus ära lapitud, et vihma enam sisse ei sajaks. Kõike on tehtud heasoovijate abiga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lisaks korterelamutele on purustusi ka peremajadel.

"Ambla vallal tervikuna endal ühtegi korterit ega maja kahjustada ei saanud, peale tänavavalgustuse liinide. Aga eraisikute kahjusid ei oska kokku hinnata. Me teame, et enamusel olid kindlustused. Kõige suurem mure on nelja korteriga elamu pärast, mis on, Ambla tee 22, kus katus on täielikult hävinenud," selgitas Ambla vallavanem Rait Pihelgas.

Prügi äravedu toimub valla kulul, kuid esmaspäeval erakorraliselt kogunenud vallavalitsus otsustas pöörduda abi saamiseks ka vabariigi valitsuse ja oma naabrite poole.

"Kui on kulud selgunud, siis ka ühineva Järva valla tänased vallad on nõus aitama Käravete küla normaalse elu taastamisel," lisas Pihelgas.