Taanlase allveelaeval viibinud ajakirjaniku otsingud jõudsid uude faasi

Rootslannast ajakirjaniku Kim Walli surma põhjustamises kahtlustatud taanlasest leiutaja Peter Madsen eitab endiselt oma seotust naise kadumisega. Samal ajal aga jätkuvad otsingud merel, kuhu on nüüd laiemalt kaasatud ka Taani relvajõud.

Eraallveelaeva UC3 Nautilus omanik Peter Madsen peeti kinni laupäeval ning oma vahistamismäärust pole tal kavas edasi kaevata. Oma advokaadi vahendusel andis mees teada, et ei soovi oma versiooni sündmustest hiljem põhja läinud allveelaeval veel meediaga jagada, vahendasid Yle ja The Local.

Wall on teadmata kadunud alates hetkest, mil ta läks neljapäeva õhtul Kopenhaagenis Madseni ehitatud allveelaeva pardale. Põhjuseks oli see, et Wall oli tegemas leiutajast uudislugu.

Võimud hakkasid allveelaeva otsima reede hommikul, kui Walli elukaaslane teatas, et naine on kadunuks jäänud.

Allveelaeva asukoht tuvastati sama päeva õhtupoolikul, mil Madsen teatas, et ta on teel sadama poole. Seejärel aga allveelaev uppus. Leiutaja päästeti, kuid ajakirjanik on endiselt kadunud, sest Öresundi väina põhjast kaldale toodud allveelaevast teda ei leitud.

Küll on aga Kopenhaageni politsei kinnitanud, et nende hinnangul uputati allveelaev tahtlikult.

Madseni sõnul jättis ta Walli Kopenhaageni sadama lähistele - täpsemalt Refshaleøeni saarele - juba neljapäeva õhtul. Samas muutis ta oma selgitusi pärast seda, kui sai selgeks, et kogu sadama piirkond on valvekaamerate vaateväljas. Mehe uut versiooni sündmustest pole avalikustatud.

Esmaspäeval jõudis Walli otsinguoperatsioon uude faasi, sest nüüd on kaasatud ka Taani relvajõudude lennuk. Samuti on politseil abiks kaitsejõudude tuukrid.