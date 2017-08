Allikad: Obamat hoiatati juba 2014. aastal Kremli mõjutustegevuse eest

Mitmed endised ja praegused USA julgeolekuametnikud kinnitasid väljaandele Politico, et demokraat Barack Obama administratsioon sai aastaid hoiatusi ja ülevaateid selle kohta, et Kreml on laiendamas oma luureoperatsioone ning rajab ulatuslikku desinformatsioonivõrgustikku, mida saab kasutada ka USA poliitilise süsteemi häirimiseks.

Esimesed põhjalikumad hoiatused sai Obama administratsioon juba 2014. aastal, rõhutatakse Politico artiklis.

Näiteks ühes raportis tsiteeritakse Vene allikat, kes ütles Moskvas USA luureametnikele järgmised sõnad: "Te ei kujuta ette, kuivõrd ulatuslikud need võrgustikud on Euroopas... ja USA-s, Venemaa on tunginud meediaorganisatsioonidesse, lobifirmadesse, parteidesse, valitsustesse ja relvajõududesse kõikides nendes kohtades."

Nimetatud raport ringles nii rahvusliku julgeoleku nõukogus, luureametites ja välisministeeriumis salastatud infosüsteemi kaudu 2014. aasta kevadel ning see oli osa laiemast analüüsist, mida Washington tegi Venemaa võimalikke samme Ukrainas silmas pidades.

Selles raportis ei olnud veel otsest hoiatust seoses 2016. aasta USA valimisteha, kuid mõned Moskvas tegutsevad diplomaadid ja julgeolekuametnikud leidsid, et Obama administratsioon vaatas liiga kergekäeliselt mööda võimalusest, et Kremli mõjutustegevus võib jõuda ka Ameerika Ühendriikidesse.

Ühe Politicoga rääkinud allika sõnul valitses tookord Obama administratsioonis hoiak, et kui Kremlil ka on sellised ambitsioonid, siis olevat kahtlane, kas neil on ka võimekust neid plaane ellu viia.

Obama administratsiooni on korduvalt kritiseeritud selle eest, et Venemaa mõjutustegevusele ja 2016. aasta valimistesse sekkumisele reageeris Washington liiga hilja ja liiga pehmelt.