Teisipäeval tuleb kuiv ja mõõdukalt soe ilm

Ilmajaama teatel on teisipäeval kuiv ja vaikne ilm, sooja on kuni 22 kraadi.

Eeloleval ööl on vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, põhjarannikul öö hakul läänetuul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5..10, rannikul kuni 15 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teisipäeva hommik on enamasti selge ja sajuta. Tuul on sisemaal nõrk, rannikul lõunakaare tuul kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 15 kraadi.

Päev on enamasti päikeseline ja nõrga tuulega, vaid rannikul ulatub briisituul kuni 8 meetrini sekundis. Õhusooja on 18..22 kraadi.

Õhtul on pilvi vähe. Ilm on kuiv ja vaikne. Õhusooja on 16 kuni 19 kraadi.