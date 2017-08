Kuressaares tähistati Saare maavalitsuse 100. sünnipäeva

Tegelikult oli tänavu põhjust koguni kümnel maavalitsusel 100. sünnipäeva tähistada ja Saare maavalitsus oli viimane, mis 1917. aastal loodi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Vana kalendri järgi 14. augustil tuli esimest korda kokku Saaremaa maakonna omavalitsuse organ - Saaremaa maakonnanõukogu," selgitas Saaremaa Muuseumi direktor Endel Püüa.

Viimasteks jäädi aga just seetõttu, et esimesed valimised tunnistati Saaremaal kehtetuks ja viidi läbi kordusvalimised.

"Üks saadik, kes oli maakonnanõukogu valijamees Hellamaa preester Aleksei Hallik oli saatnud kubermanguvalitsusse kaebekirja, et valimiste ajal on tehtud valimispropagandat. Ja kubermangu valitsus otsustas Saaremaa valimised tühistada," märkis Püüa.

Kordusvalimised läksid korrektselt ja ka Saaremaa sai Eestis viimasena endale maakonnavalitsuse. Kolm aastat tegutseti alguses praeguses Kuressaare linnateatri majas ja 1920. aastast on Saare maakonna juhtimine toimunud praegusest majast.

Maavalitsuse roll on ka 100 aasta jooksul pidanud muutuma. Tookord loodi need läbi demokraatlike valimiste just aadlike seisuslike valitsemisorganitele vastukaaluks maakonna asjade ajamisel.

"Alates 1993. aastast on ju maavalitsus olnud riigiasutus ja tema roll on olnud ju pigem riigi esindaja maakonnas. Aga samas ma ju tean, et kõik maavanemad on täitnud väga tugevalt ka seda rolli, et olla maakonna esindaja riigi ees," nentis Saare maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija.

"Ma ei tea, kuidas maavalitsus ennast tunda saab, et eks inimeste tunded ole võib-olla kahetised. Et ühtepidi on ju tore, et selline ümmargune tähtpäev. Ja teistpidi ei ole nii tore, et selle aastaga see asutus uksed kinni paneb," lisas Leivategija.