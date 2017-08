Juhtunu tagajärjel sai surma kaheksa-aastane tüdruk. Vigastatuid on esialgsetel andmetel viis kuni kaheksa, vahendasid BFM TV, Reuters jt.

Autot juhtinud isiku pidasid politseinikud kinni.

Juhtumi asjaolud ning see, kas tegu oli avarii või tahtliku rammimisega, on ametlikult alles selgitamisel.

BFM TV samas märgib, et sõiduauto BMW juht roolis oma auto tahtlikult vastu pitserestorani ning juht peeti politsei poolt kinni sündmuskohast natuke eemal pärast jälitamist.

Mehe motiiv on hetkel ebaselge, kuid erakorralise olukorra reeglite alusel tuleb ta võimuesindajate poolt kiirkorras üle kuulata. Juhtumit on saabunud uurima ka kriminalistid Pariisist.

Raadio RTL omakorda väitis, et 39-aastane autojuht oli politseinikele öelnud, et ta soovis end tappa ning et tal on autos relvi. Samas märgitakse selles uudises, et juhtunut ei käsitleta praegu terrorirünnakuna.

❗️#SeineEtMarne Opération en cours à #SeptSorts. Ne gênez pas les opérations de secours. Respectez les périmètres de sécurité@Place_Beauvau — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) August 14, 2017