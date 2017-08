Raik: Narvas on tavaline, et töötajate eest hääletab asutuse sekretär

"Olen saanud teada, et Narvas on tüüpiline, et korjatakse kokku ID-kaardid ja sekretär hääletab töökollektiivi eest. Seda on mulle muu jutu sees kui tavalist ja normaalset tegevust kirjeldatud. Siis sain küll peavalu," ütles Raik usutluses Postimehele.

Raik märkis, et on kaks teemat, millega pole aga mõtet narvalasi torkida: need on NATO ja 9. mai. "Ja ei pea ikka ja jälle küsima, kas Narva on järgmine ja mida narvalased Venemaast arvavad. Inimesi ei pea sellise valiku ette seadma, et kumma riigi poole nad kriisis hoiaksid. Kõige parem, kui me kunagi ei peaks seda teada saamagi."

Keskerakondlik kohalik võim vaevleb Raiki sõnul sisetülides. "Peaasi, et nad ise aru saaksid, kelle poolt on. Juhtivad keskerakondlased on öelnud, et Narva Keskerakond pole Keskerakond. See on Narva võimulolev klann, kes on Keskerakonna liikmed."