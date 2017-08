Harku volikogu liige: riik andku Muraste piirivalvekool vallale

"Harku vallas elavad maksumaksjad teevad päevast päeva tööd, teenivad maksutulu ja mitte vähe. Nüüd antakse meile teada, et meie enda raha, s.o makstud maksude eest ehitatud maja, mida ükski riigiasutus ei vaja, üritatakse maha müüa," kirjutas Reformierakonda kuuluv Kotkas Postimehes ilmunud arvamusartiklis.

Arvestades seda, et tegemist on koolimajaga, ei saa Kotka sõnul ostunõudlus olema ülemäära suur olema. "Vastavalt Harku valla üldplaneeringule on koolikompleksi puhul tegemist riigi- ja sisekaitse maaga, mitte elamu- või ärimaaga. See piirab arendusplaane ja seab ka hinnapiiri."

Kotkas märkis, et Muraste koolikompleksis on pinda umbes 12 000 ruutmeetrit, selle ehitusmaksumus võiks praeguseid ehitushindasid arvestades olla ligi 15 miljonit eurot.

"Miks sisekaitseakadeemia ühes linnaservas väga heas korras koolikompleksi maha jätab ja endale teise serva samas mahus kompleksi ehitab, meie ei tea. Küll teame me seda, mida mahajäetud koolikompleksiga peale hakata," kirjutas vallavolikogu liige.