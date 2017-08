Fotod: Savisaare protsess jätkus Savisaare ja Kofkini vestluste kuulamisega

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus küsis esmalt, kas Savisaar järgib ravijuhiseid, et ei korduks viimatine olukord, kus Savisaar tuli hospitaliseerida.

Savisaar märkis, et tänab Evestust huvi eest tema tervise vastu ja rohkem oma tervislikku seisundit ei kommenteerinud. Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs lisas, et teisipäeval saab Savisaar kohtus osaleda, kuid ei saa välistada, et Savisaare tervislik seisund võib ka edaspidi halveneda.

Kohus oli sunnitud viimati istungi katkestama 10. augusti pärastlõunal, kui Savisaar kurtis kehva enesetunnet ning kohtusaali kutsutud kiirabi meedikud viisid Savisaare haiglasse. Mees pääses siiski veel samal õhtul haiglast koju.

Savisaar ajas Kofkiniga INTA kongressi asukoha asju

Edgar Savisaar ajas ärimees Alexander Kofkiniga INTA kongressi asukoha asju, selgus kohtus kuulatud meeste vestluse helisalvestiselt.

INTA kongressist rääkides selgus Savisaare ja Kofkini vestlusest, et Savisaar kurtis, et linnavalitsuse inimesed on kaldumas Viru hotelli poole, kuid tema on oma sõna öelnud, et Kofkini hotellis on paremad tingimused ja loodetavasti seda pandi tähele.

Süüdistuse järgi toimus 2014. aasta 22. oktoobril Meritoni hotellis Kofkini ja Savisaare vaheline kohtumine, mille käigus avaldas Kofkin soovi, et 2015. aasta jaanuaris toimuv Rahvusvahelise Linnaarengu Assotsatsiooni (INTA) 38. kongress, mille korraldamine oli Tallinna linna ülesandeks, toimuks Kofkinile kuuluvas Meritoni hotellis. Nimetatud oktoobrikuisel kohtumisel teavitas Savisaar, et on juba kasutanud oma ametiseisundit Tallinna linnapeana selleks, et nimetatud kongressi korraldamisega tegelevad ametnikud korraldaksid kongressi Kofkinile kuuluvas hotellis.

Täpsemalt andis Savisaar INTA 38. kongressi ettevalmistamise ajal abilinnapea Taavi Aasale juhise korraldada INTA 38. kongress Kofkinile kuuluvas hotellis Meriton, seisab süüdistuses.

Vastutasuna selle eest, et Savisaar korraldas INTA 38. kongressi Meritoni hotellis, nõustus Savisaar Kofkinilt erinevate hüvede vastuvõtmisega, tuvastas kohtueelne uurimine. Seoses INTA 38. kongressiga avaldas Kofkin Savisaarele, et soovib tänutäheks Savisaarele ning riigikogu liikmele Siret Kotkale korraldada veel ühe reisi Hispaaniasse, millega Savisaar nõustus, seisab süüdistuses.

Lisaks tasus Kofkin süüdistuse järgi Savisaare poolt hotellis Meriton hotellitoa number 4044 kasutamise eest koos toitlustusega jaanuaris 2015. Samuti on Kofkini poolt altkäemaksuna käsitletav tema ja Edgar Savisaare vahel 2009. aasta 16. oktoobril sõlmitud laenulepingu summas 500 000 krooni mittetäitmisel lepingu pikendamine kuni 2018. aasta juunikuuni, seisab süüdistuses.

Tulemas ka Tuulbergi ja Kallo vestluse kuulamine

Pärast Savisaare ja Kofkini vestluste kuulamist asub kohus teisipäeval kuulama vestlust, mille pidasid Tallinna linnavalitsuse ruumides maha Savisaar, ehitusärimees Aivar Tuulberg ning Tallinna linnavolikogu praegune juht Kalev Kallo.

Teisipäeval peavad kohtusaalis olema vaid need süüdistatavad, keda sellel päeval uuritavad tõendid konkreetselt puudutavad - seega Savisaar, Kofkin, Kallo ja Tuulberg. Samuti peab istungil osalema MTÜ Eesti Keskerakond, keda teisipäeval esindab kohtus juhatuse liige Marika Tuus-Laul.

Edgar Savisaarele on esitatud süüdistus ametiisikuna altkäemaksu võtmises, Keskerakonna juhatuse liikme ja esimehena suures ulatuses Keskerakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises, suures ulatuses rahapesu toimepanemises ning Tallinna linna vara ebaseaduslikus omastamises.

Alexander Kofkinile, Vello Kunmanile, Aivar Tuulbergile ja Hillar Tederile on esitatud süüdistused altkäemaksu andmises, Villu Reiljanile Vello Kunmani lubatud altkäemaksu vahendamises. Lisaks on Hillar Tederile esitatud süüdistus Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse tegemises.

Kalev Kallole, kes süüdistuses märgitud kuritegude toimepanemise hetkel oli Keskerakonna finantssekretär ning Tallinna linnavolikogu esimees, on esitatud süüdistus altkäemaksu vahendamises Tederilt Savisaarele, samuti Savisaare poolt altkäemaksu võtmisele kaasaaitamises ning Tederi poolt keelatud annetuse tegemisele ja Savisaarele keelatud annetuse vastuvõtmisele kaasaaitamises.

MTÜ-le Eesti Keskerakond Savisaare esinduses on esitatud süüdistus reklaamiärimees Paavo Pettai ning Kallo kaasaaitamisel Tederilt Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse vastuvõtmises. Priit Kutserile on esitatud süüdistus Tallinna linna vara ebaseaduslikule omastamisele kaasaaitamises.

Villu Reiljani süüepisood on üldisest kriminaalasjast eraldatud kokkuleppemenetluse läbiviimiseks.