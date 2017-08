Kohus kuulas salvestisi Savisaare vestlustest ärimeestega

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus küsis esmalt, kas Savisaar järgib ravijuhiseid, et ei korduks viimatine olukord, kus Savisaar tuli hospitaliseerida.

Savisaar märkis, et tänab Evestust huvi eest tema tervise vastu ja rohkem oma tervislikku seisundit ei kommenteerinud. Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs lisas, et teisipäeval saab Savisaar kohtus osaleda, kuid ei saa välistada, et Savisaare tervislik seisund võib ka edaspidi halveneda.

Kohus oli sunnitud viimati istungi katkestama 10. augusti pärastlõunal, kui Savisaar kurtis kehva enesetunnet ning kohtusaali kutsutud kiirabi meedikud viisid Savisaare haiglasse. Mees pääses siiski veel samal õhtul haiglast koju.

Savisaar ajas Kofkiniga INTA kongressi asukoha asju

Edgar Savisaar ajas ärimees Alexander Kofkiniga INTA kongressi asukoha asju, selgus kohtus kuulatud meeste vestluse helisalvestiselt.

INTA kongressist rääkides selgus Savisaare ja Kofkini vestlusest, et Savisaar kurtis, et linnavalitsuse inimesed on kaldumas Viru hotelli poole, kuid tema on oma sõna öelnud, et Kofkini hotellis on paremad tingimused ja loodetavasti seda pandi tähele.

Süüdistuse järgi toimus 2014. aasta 22. oktoobril Meritoni hotellis Kofkini ja Savisaare vaheline kohtumine, mille käigus avaldas Kofkin soovi, et 2015. aasta jaanuaris toimuv Rahvusvahelise Linnaarengu Assotsatsiooni (INTA) 38. kongress, mille korraldamine oli Tallinna linna ülesandeks, toimuks Kofkinile kuuluvas Meritoni hotellis. Nimetatud oktoobrikuisel kohtumisel teavitas Savisaar, et on juba kasutanud oma ametiseisundit Tallinna linnapeana selleks, et nimetatud kongressi korraldamisega tegelevad ametnikud korraldaksid kongressi Kofkinile kuuluvas hotellis.

Täpsemalt andis Savisaar INTA 38. kongressi ettevalmistamise ajal abilinnapea Taavi Aasale juhise korraldada INTA 38. kongress Kofkinile kuuluvas hotellis Meriton, seisab süüdistuses.

Vastutasuna selle eest, et Savisaar korraldas INTA 38. kongressi Meritoni hotellis, nõustus Savisaar Kofkinilt erinevate hüvede vastuvõtmisega, tuvastas kohtueelne uurimine. Seoses INTA 38. kongressiga avaldas Kofkin Savisaarele, et soovib tänutäheks Savisaarele ning riigikogu liikmele Siret Kotkale korraldada veel ühe reisi Hispaaniasse, millega Savisaar nõustus, seisab süüdistuses.

Lisaks tasus Kofkin süüdistuse järgi Savisaare poolt hotellis Meriton hotellitoa number 4044 kasutamise eest koos toitlustusega jaanuaris 2015. Samuti on Kofkini poolt altkäemaksuna käsitletav tema ja Edgar Savisaare vahel 2009. aasta 16. oktoobril sõlmitud laenulepingu summas 500 000 krooni mittetäitmisel lepingu pikendamine kuni 2018. aasta juunikuuni, seisab süüdistuses.

Helisalvestiselt Savisaarele altkäemaksu andmist kuulda polnud

Riigiprokuratuur lasi ette mängida helisalvestise, mis süüdistaja kinnitusel aitab tõendada, et ehitusärimees Aivar Tuulberg andis Savisaarele altkäemaksu, kuid otseselt miski sellele ei viidanud.

Tuulbergi kaitsja vandeadvokaat Indrek Leppik märkis esmalt, et Tuulbergi ja Savisaare antud vestlusel pole kriminaalasjaga mingeid seoseid ja seda ei peaks kohtusaalis ette mängima. Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus märkis aga, et antud kuupäeva vestlust on süüdistuses käsitletud ebaseadusliku hüve üleandmisena. Leppik rõhutas seepeale, et antud vestlus ei käsitle üheski episoodis hüve üleandmist.

Kohtunik nõustus siiski prokuröriga, leides, et vestlus tuleb siiski ette mängida. Nii kõlaski istungisaalis 2014. aasta 9. detsembril toimunu, mille raames tuli Tuulberg Savisaare juurde linnavalitsuse kabinetti, vahetas Savisaarega mõned sõnad ja lahkus. Ükski kõlanud fraas ei viidanud otseselt raha üleandmisele.

Eelnevalt kohtus kuulatud helisalvestistelt kuuldub, kuidas ehitusärimees Aivar Tuulberg käis juba varem Tallinna linnapeana ametis olnud Savisaarele kurtmas Kultuurikatla ehitushankel tõstatunud muresid.

Tuulberg tõstatas Kultuurikatla teema, kurtes Savisaarele, et hanke võitnud ettevõte oli esitanud riigihankel valeandmeid ja segavad nii Tuulbergi firmal rahulikult ehitamist. Tuulberg selgitas Savisaarele põhjalikult olukorda ning pani ette, et linnaavõim võiks teema üle vaadata ja tuvastada, et hanke võitja esitas väärandmeid, selgus teisipäeval Harju maakohtus kuulatud Tuulbergi ja Savisaare vestluse salvestuselt.

Savisaar märkis, et kuigi tema otseselt ehitusasjadega ei tegele, saab ta ettevõtlusameti juhile siiski Tuulbergi eest kosta. Savisaar lisas, et loomulikult aitab ta Tuulbergi probleemi normaalselt lahendada.

Süüdistuse järgi pöördus Tuulberg 2014. aasta novembris Tallinna linnavalitsuses linnapea töökabinetis toimunud kohtumise käigus Savisaare poole palvega korraldada Kultuurikatla hoonesiseste kommunikatsioonisüsteemide ja võrkude ehitushankest ühispakkujate Antifire Tuleohutuslahendused OÜ ja OÜ Tafrix pakkumuse kõrvaldamine, misläbi saaks SA Tallinna Kultuurikatel tunnistada edukaks ning sõlmida hankelepingu ühispakkujatega OÜ Astlanda Ehitus ning Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS, mille üheks omanikuks oli Aivar Tuulberg ise.

Süüdistuse järgi nõustus Savisaar Tuulbergi palve täitma ning andma vastavasisulised juhised Tallinna ettevõtlusameti juhatajale ning SA Kultuurikatel nõukogu esimehele Kairi Vaherile, misjärel esitaski 2014. aasta 17. novembril SA Tallinna Kultuurikatel riigihangete vaidluskomisjonile Kultuurikatla juhatuse liikme Väino Sarneti käskkirjast, millega kõrvaldati ühispakkujad Antifire OÜ ja OÜ Tafrix hankemenetlusest.

2014. aasta 16. detsembril sõlmiti SA Tallinna Kultuurikatel ja Aivar Tuulbergi seotud ettevõtete vahel hankeleping kogumahus 3 146 664,15 eurot, millele lisandus käibemaks. Vastutasuna andis Tuulberg Edgar Savisaarele vara kokku summas 80 000 eurot, esmalt 50 000 eurot ning hiljem 30 000 eurot, seisab süüdistuses.

Savisaar meenutas ärimehele Keskerakonna eiramist

2014. aastal ehitusärimees Tarvo Tederiga vestelnud Savisaar meenutas ehitusküsimusi arutades, et investor Sonny Aswani on pikkade aastate jooksul eiranud Keskerakonda, selgus protsessil kuulatud helisalvestuselt.

Savisaar kurtis, et Sonny Aswani ei ole viimase kümne aastaga kordagi Keskerakonnaga asju ajanud. Samal ajal märkis Savisaar, et igasugune abi on teretulnud, mööndes samas, et eks valikud teeb ikka ärimees ise. Süüdistuse järgi nõudis Savisaar nii Keskerakonnale altkäemaksu.

Süüdistusest nähtub, et 2014. aasta novembris selgitas Tarvo Teder AS-i Phoenix Land esindajana Savisaarele kavatsust laiendada aadressil Paavli tänav 10 paiknevat Rimi kauplust, paludes Savisaarelt abi, et viimane kasutaks oma ametiseisundit Tallinna linnapeana eelviidatud laienduse eelduseks oleva detailplaneeringu muutmise kiirendamisel.

Savisaar andis vastusena Tederile teada, et on valmis detailplaneeringu muutmist kiirendama, andes talle alluvatele Tallinna linnavalitsuse ning linna ametiasutuste ametnikele vastavasisulised suunised ning osaledes otsustusprotsessis juhul, kui Teder või detailplaneeringu kiirendamisest huvitatud ärimees Sonny Aswani toetavad varaliselt Keskerakonda, märgib süüdistus.

Seejuures andis Savisaar süüdistuse järgi teada, et juhul kui Teder või Aswani Keskerakonda ei toeta, tuleb detailplaneeringu muutmise küsimus uuesti aruteluks 2015. aasta lõpul.

Keskerakonda esindab kohtus Marika Tuus-Laul

Teisipäeval peavad kohtusaalis olema vaid need süüdistatavad, keda sellel päeval uuritavad tõendid konkreetselt puudutavad - seega Savisaar, Kofkin, Tuulberg ja Tallinna linnavolikogu esimees Kalev Kallo.

Samuti peab istungil osalema MTÜ Eesti Keskerakond, keda teisipäeval esindab kohtus juhatuse liige Marika Tuus-Laul.

Edgar Savisaarele on esitatud süüdistus ametiisikuna altkäemaksu võtmises, Keskerakonna juhatuse liikme ja esimehena suures ulatuses Keskerakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises, suures ulatuses rahapesu toimepanemises ning Tallinna linna vara ebaseaduslikus omastamises.

Alexander Kofkinile, Vello Kunmanile, Aivar Tuulbergile ja Hillar Tederile on esitatud süüdistused altkäemaksu andmises, Villu Reiljanile Vello Kunmani lubatud altkäemaksu vahendamises. Lisaks on Hillar Tederile esitatud süüdistus Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse tegemises.

Kalev Kallole, kes süüdistuses märgitud kuritegude toimepanemise hetkel oli Keskerakonna finantssekretär ning Tallinna linnavolikogu esimees, on esitatud süüdistus altkäemaksu vahendamises Tederilt Savisaarele, samuti Savisaare poolt altkäemaksu võtmisele kaasaaitamises ning Tederi poolt keelatud annetuse tegemisele ja Savisaarele keelatud annetuse vastuvõtmisele kaasaaitamises.

MTÜ-le Eesti Keskerakond Savisaare esinduses on esitatud süüdistus reklaamiärimees Paavo Pettai ning Kallo kaasaaitamisel Tederilt Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse vastuvõtmises. Priit Kutserile on esitatud süüdistus Tallinna linna vara ebaseaduslikule omastamisele kaasaaitamises.

Villu Reiljani süüepisood on üldisest kriminaalasjast eraldatud kokkuleppemenetluse läbiviimiseks.