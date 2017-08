Scaramucci Colberti saates: kui see oleks minu teha, saaks Bannon kinga

Valge Maja endine ja lühiajaline kommunikatsioonijuht Anthony Scaramucci ütles esmaspäeva õhtul CBS-i telesaates "The Late Show with Stephen Colbert", et kui see oleks tema teha, siis vallandaks ta president Donald Trumpi administratsioonist esimesena poliitikastrateeg Steve Bannoni.

"Kui see oleks minu otsustada, siis oleks ta läinud. Aga see ei ole minu otsustada," vahendas Politico Scaramucci sõnu.

Humoorikas saates rääkis Scaramucci ka pikemalt oma 10-päevaseks jäänud karjäärist Valges Majas ning ka oma ekskolleegidest, kellest mõne kohta ta omal ajal New Yorkeri ajakirjaniku Ryan Lizzaga rääkides üsna krõbedaid väljendeid kasutas.

Colberti küsimusele, kas tema arvates lekitab Bannon meediale informatsiooni, vastas Scaramucci jaatavalt. "Kuulge, ma olen olnud sellel teemal üsnagi avameelne," lisas ta.

Oma karjääri administratsioonis meenutades väitis Scaramucci, hüüdnimega "Mooch", et ei muudaks sellest tagantjärele midagi. Samas tunnistas ta, et ei oodanud seda, et tema "parim enne" tähtaeg nii kiiresti saabub.

"Ma ei arvanud, et see väga kaua kestab, kuid ma arvasin, et see kestab kauem kui pakk piima. Kui sa ostsid mune ja keetsid neid päeval, mil ma kinga sain, siis maitsesid nad täiesti normaalselt, eks ole?" arutles ta.

Intervjuus kordas Scaramucci ka oma varasemat väidet, mille kohaselt pidas ta kurikuulsat vestlust New Yorkeri ajakirjanikuga nn off the record jutuajamiseks. Lizza on omakorda öelnud, et kogu telefonivestluse jooksul ei maininud Scaramucci kordagi, et jutt on konfidentsiaalne.

Samuti kordas Scaramucci oma pühapäevase ABC Newsi intervjuu ajal öeldut, et president Trump oleks pidanud oma esialgses avalduses Charlottesville'i sündmuste teemal võtma paremäärmuslaste vastu palju otsekohesema tooni.

Kuigi esmaspäeva õhtul tegi Trump pöördumise, kus ta otsesõnu rassistid, Ku Klux Klani ja neonatsid hukka mõistis, mõtiskles Colbert endise kommunikatsioonijuhiga vesteldes, miks kulus presidendil ikkagi kaks päeva, et otsesõnu paremäärmuslaste vastu sõna võtta. "Kas ta tellis endale selgroo Amazon Prime'ist," küsis saatejuht Scaramuccilt naljatledes.

Sellest, et Bannoni töökoht Valges Majas võib ohus olla ning et mitmed liitlased on kutsunud Trumpi üles teda vallandama, kirjutab ka New York Times.

