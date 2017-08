Rouhani hoiatas, et Iraan võib tuumaleppest "tundide jooksul" loobuda

Iraani president Hassan Rouhani hoiatas teisipäeval, et Teheran võib suurriikide sõlmitud tuumaleppest taganeda "tundide jooksul", kui Ameerika Ühendriigid jätkavad uute sanktsioonide kehtestamist.

"Kui Ameerika tahab naasta selle kogemuse (sanktsioonide - Toim.) juurde, siis Iraan naaseb lühikese ajaga - mitte nädala või kuu, vaid tundide jooksul - olukorda, mis on kaugemale arenenud kui enne läbirääkimiste algust," vahendas Reuters Rouhani parlamendile öledud sõnu.

Iraani parlament kiitis eelmisel nädalal heaks 520 miljoni dollari eraldamise raketiprogrammile, et võidelda USA "avantürismi" ja sanktsioonide vastu ning tõhustada revolutsioonilise kaardiväe operatsioone välismaal.

USA teatas juulis uute sanktsioonide kehtestamisest Iraani vastu seoses selle ballistiliste rakettide programmiga ning väidetava toetuse pärast Lähis-Ida terrorirühmitustele.

Juunis avaldatud ÜRO tuumajärelevalveorganisatsiooni raporti kohaselt peab Iraan suhetes USA presidendi Donald Trumpiga tekkinud pingetest hoolimata kinni 2015. aastal suurriikidega sõlmitud tuumaleppest.

Trump omakorda on lubanud loobuda lepingust, mida nimetab katastroofiliseks, ja on kehtestanud Iraanile uued sanktsioonid. Ta on kutsunud üles Iraani isoleerima ja demonstreerinud jõuliselt toetust Teherani põlisvaenlasele Saudi Araabiale.

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) värskest raportist ilmneb, et Iraani tuumategevus on sedavõrd kärbitud, et selle käivitamine tuumarelva valmistamiseks oleks märksa raskem kui enne leppe jõustumist.

Iraani kokkulepe ÜRO Julgeolekunõukogu alaliste liikmete USA, Venemaa, Hiina, Prantsusmaa ja Suurbritannia ning Saksamaaga allkirjastati aastaid väldanud läbirääkimiste tulemusena 2015. aasta juulis. Lepe jõustus 2016. aasta jaanuaris ja sellest lähtuvalt tühistati Iraanile kehtestatud rahvusvahelised sanktsioonid.