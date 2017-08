Keskerakond kinnitas esinumbriks Narvas Tarmo Tammiste

Tammiste on olnud Narva linnapea juba 15 aastat ehk alates 2002. aastast, mille jooksul on linna välisilme tunduvalt muutunud ja ka narvakad on võtnud need muutused hea meelega omaks, teatas Keskerakonna Narva piirkond.

"Üheks olulisemaks Narva arengumootoriks on linna arenduse ja ökonoomikaamet, mille loomisest said alguse suurem projektitegevus ja Euroopa Liidu rahade kasutamine,“ ütles Tammiste pressiteate vahendusel. "Linnas on selle aja jooksul ehitatud mitmeid objekte, mis on parandanud linnaelanike elutingimusi ja vaba aja veetmise võimalusi."