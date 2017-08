Kohal olid ka Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid ja Kesklinna vanem Taavi Pukk.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) alustas projekti uurimiseks haldusmenetlust.

"Loomulikult me jagame seda positsiooni, et omavalitsuse ülesanne on tegeleda nii sotsiaalselt vähekindlustatute kui pensionäride kui ka kultuurilise tegevusega, aga kõiki antud teema kohta teatavaks saanud asju kogumis hinnates, me leidsime, et siin on teatud tunnused, mis viitavad sellele, et seda olukorda võidakse kasutada ka valimiste eel konkreetsete kandidaatide või erakonna või mõne valimisnimekirja propaganda tegemiseks," ütles ERR-ile ERJK esimees Ardo Ojasalu.