Ühendkuningriik tahab Brexiti järel EL-iga ajutist tolliliitu

Downing Street valmistub avaldama oma esimesi üksikasjalikke ettepanekuid tulevikusuhtest EL-iga.

Valitsus kavatseb enda sõnul leppida kokku "ajaliselt piiratud rakendamisperioodiga", et anda ettevõtetele kindlust ning lisaaega uue tollirežiimi sisseseadmiseks, ütles EL-ist lahkumise ja tulevikusuhte kõneluste eest vastutav Briti ministeerium, mida tuntakse lühendiga DExEU.

Valitsus tahab sel perioodil õigust allkirjastada vabakaubandusleppeid kolmandate riikidega, kuid lepped rakenduvad alles pärast kõnealuse üleminekuperioodi lõppemist, lisas ministeerium. Soov erineb kehtivast EL-i õigusest - Suurbritannia ei saa EL-i tolliliidu liikmena ise rahvusvahelisi kaubanduskõnelusi pidada, vaid need peavad käima läbi EL-i.

Briti Brexiti-minister David Davis ütles rahvusringhäälingu BBC raadiole, et üleminekuperioodi pikkus on "umbes kaks aastat" ning see peab lõppema enne järgmisi korralisi parlamendivalimisi, mis peaksid toimuma 2022. aastal.

Suurbritannia sõnul lõpeb riigi liikmesus EL-i tolliliidus koos EL-i liikmesusega 2019. aasta märtsis.

Pärast seda "on üks võimalik lahendus ajutine tolliliit Ühendkuningriigi ja EL-i vahel", lisati Brexiti-ministeeriumi teates.

Eksperdid hoiatavad, et uue EL-Briti vabakaubandusleppe üle on raske pidada kõnelusi enne brittide lahkumist blokist. Brüssel on seni keeldunud kaubanduskõnelusi avamast.

Enne seda tahab EL kokkulepet kolmes valdkonnas - EL-is võetud Briti finantskohustuste tasumine ehk nn lahkumisarve, EL-is elavate brittide ja Suurbritannias elavate EL-i kodanike õigused ning piir Suurbritannia kontrollitud Põhja-Iirimaa ja Iirimaa vahel.

Daviselt küsiti teisipäeval lahkumisarve kohta ning minister vastas, et Suurbritannia täidab "mis tahes tõelised rahvusvahelised kohustused", kuid lisas, et "konkreetset numbrit oktoobriks või novembriks ei tule".

Ühendkuningriik avaldab suurema osa ettepanekutest teisipäeval, kolmapäeval avaldatakse Põhja-Iirimaad käsitlevad ettepanekud.

Briti ärisid koondav tööstuskoda tervitas ettepanekut, kuid opositsioonierakonnad pidasid ettepanekut "fantaasiaks".