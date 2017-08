Tallinna linnavolinikud pargivad terves linnas tasuta

Tallinna linna volikogu liikmetel on Tallinna linna territooriumil piiramatu parkimise õigus. Keskfraktsiooni juht volikogus Toivo Tootsen põhjendab hüve sellega, et volinikud käivad lisaks istungitele ka valijatega kohtumas.

Tootseni sõnul ei saa volikogu liikmed palka, vaid kompensatsiooni ning tasuta parkimine osa osa sellest.

"See piiramatu õigus tasuta parkida on juba muistsetest aegadest peale. Fakt on see, et kuidagi peab nendele inimestele, kel on aega, tahtmist ja närvi volikogu töös kulutavad, et neil oleks mingi hüve ja kompensatsioon," ütles Tootsen,

Riina Solman, kes kandideerib volikokku Isamaa ja Res Publica Liidu ridades, ütles, et valijatega kohtumiseks piisab tasuta linnatranspordist.

"Kui mina kaks aastat tagasi olin linnavolinik, siis laekus iga kuu minu kontole 400 eurot tasu. Kui tahan väga-väga tasuta sõita, siis saan ju kasutada tasuta ühistransporti. Tegelikult maksab ju tasuta ühistranspordi kinni maksumaksja," rääkis Solman.

Sotsiaaldemokraatit Hanno Matto on Tallinna volikogu liige aastast 2013. Tema peab piiramatut parkimisõigust Tallinna linnas ebaõiglaseks ning ütleb, et järgmisel volikogul on võimalus süsteemi muuta.

"Siin on mängus tunnetatav ebaõiglus, kui mõtleme teiste ametikohtade peale, kui inimestel tuleb tööl tuleb käia kesklinnas, siis üldjuhul tööandja parkimissoodustust ei paku. Peavad olema selged reeglid, et hüvitatakse vaid tööga seotud kulud," ütles Matto.

Toivo Tootsen ütles veel, et volinike piiramatu parkimine Tallinnas annab lootust, et sama hüve laieneb kunagi ka linnelanikele.

"Kunagi oli linnavolinikel isegi tasuta ühistransport, see lõppes sellega nüüd on kõigile tasuta. Ei ole võimatu, et kunagi tuleb ka parkimine kõigile tasuta," rääkis Tootsen.