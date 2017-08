SKAIS2 projekti läbikukkumise kronoloogia

Möödunud nädalal tegi sotsiaalministeerium teatavaks, et lõpetab lepingu sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi SKAIS2 senise arendaja Tietoga. Ajajoonel on välja toodud riigile miljoneid eurosid kahju toonud projekti arengud aastate ja kuude lõikes ning ministrid, kes erinevate otsuste ajal ametis olid.

Sotsiaalministeerium põhjendas lepingu lõpetamist Tietoga mitme asjaoluga: rahul ei oldud projekti senise tempoga ning lisaks toodi välja, et sotsiaalsüsteemis pidevalt toimuvad arengud eeldavad ka infosüsteemi arendamisel teistmoodi lähenemist.

Kui aga uurida, kes projekti läbikukkumise eest vastutab, on pilt kirju ja eri aegadel SKAIS2-ga tegelenute arusaamad vastakad.

Endine majandusministeeriumi IT-asekantsler Taavi Kotka näeb süüd endisel sotsiaalkaitseministril, hiljuti IRList lahkunud Margus Tsahknal, ning tervise- ja tööministriametit pidanud Rannar Vassiljevil (SDE).

"Nii nagu Siim Kallaselt küsitakse, et kus on 10 miljonit dollarit, küsiksin täna küll Tsahknalt, et kus sa selle raha panid," ütles Kotka esmaspäeval ERRile. "Juht kokkuvõttes vastutab ja ministeeriumi juhib ikkagi minister, mitte kantsler. Kantsler on käsutäitja, aga tempo ja käsu annab ning selle eest vastutab minister".

Margus Tsahkna omaltpoolt peab sügisestel valimistel Reformierakonna nimekirjas Viimsi volikokku kandideeriva Kotka väljaütlemisi valimiskampaaniaks. Süüdlaseks SKAIS2 osas peab Tsahkna enda eelkäijat sotsiaalministriametis Taavi Rõivast.

"Taavi Rõivas oli sotsiaalminister detsembrist 2012 kuni märtsini 2014 - ajal, mil riigihanget ette valmistati ning läbi viidi, võitja pakkumine edukaks tunnistati ning pandi paika protsess, kuidas arendusega edasi toimetada ning sõlmiti kõik vastavad lepingud," sõnas Tsahkna.

Seega üritab Taavi Kotka tema arvates pesta puhtaks Reformierakonna mainet, sest tegelikult osales Kotka Tsahkna sõnul ise aktiivselt nii hanke- kui arendusprotsessis.

Taavi Rõivas omakorda süüdistab järelkäijaid ja ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Vassiljev ja Tsahkna otsustasid vaatamata majandusministeeriumi hoiatustele SKAIS2-ga edasi minna. Kui ministriks sai praegune tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, ei võtnud temagi Rõivase sõnul majandusministeeriumi hoiatusi kuulda.

Hanke kohta märkis Rõivas, et arendaja ei saanud hakkama ning kui nähti, et asi kisub hapuks, otsustasid asjaosalised ikka edasi minna.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm (Vabaerakond) peab vastutavaks eri aegadel ametis olnud sotsiaalministreid. Ta süüdistab ka praegust sotsiaalkaitseministrit Kaia Iva, et see hiilib kõrvale vastutusest ning andis ümaraid vastuseid veel aprillis, kui Vabaerakond talle seoses SKAIS2 krahhiohuga arupärimise esitas.

Kaia Iva omaltpoolt leidis projekti nurjumise eest vastutajast ERRile rääkides, et kogu meeskonnal on oma rollid ja vastutused.

"Seda meeskonda on vedanud meie kantsler, aga projekt ise on toiminud mitme ministeeriumi ja arendaja koostöös," ütles Iva reedel.