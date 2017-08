Saksa lennufirma Air Berlin esitas pankrotiavalduse

Ministeeriumi kinnitusel saab Air Berlin riigilt saadud laenu abil jätkata täismahus tegutsemist, vahendas Helsingin Sanomat.

Saksamaa suuruselt teine lennufirma on seni tegutsenud tänu oma partneri, Araabia Ühendemiraatide lennufirma Etihad Airways käest saadud finantseeringule, kuid nüüd on Etihadi rahaline tugi lõppenud. Etihadi käes on 29 protsenti Air Berlini aktsiatest.

Ajalehe Süddeutsche Zeitung andmetel peab Air Berlin praegu läbirääkimisi Saksa suurima lennufirmaks oleva Lufthansaga. Lufthansa on ka ise Saksa meediale kinnitanud, et nad räägivad praegu läbi teemadel, mis puudutavad Air Berlini lennukite ja tehnikat hankimist ning võimalik, et ka Air Berlini töötajate siirdumist Lufthansa teenistusse.

Viimastel aastatel on Air Berlin pidanud sageli tegema majandusraskuste tõttu muudatusi enda ja oma tütarfirma Niki tegevuses. Näiteks eelmisel aastal tegi firma kokkuleppe, millega ta loovutas 40 lennukit Airbus 320 oma konkurendiks olevale Lufthansale.