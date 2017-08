Rahandusministeerium hakkab kujundama riigi mainet tööandjana

Rahandusministeerium kuulutas välja riigihanke "Riik kui tööandja", mille eesmärk on riigisekori kui tööandja brändi ja maine kujundamise tegevuskava väljatöötamine, et riigiametid püsiks kvalifitseeritud tööjõule erasektori kõrval piisavalt atraktiivsena.

"Demograafiline olukord, kus tööealiste elanike arv kahaneb ja elanikkond vananeb, esitab tööandjatele uusi väljakutseid, et leida ning värvata parimaid kandidaate. Vabade ametikohtade ja tööjõu liikumise uuringu järgi väheneb järgmiste aastate jooksul tööealine elanikkond igal aastal umbes 6400 inimese võrra. See tähendab, et konkurents parimate töötajate värbamiseks üha suureneb," ütles rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna juhataja Marlen Piskunov BNS-ile.

"Riigil on üha keerulisem konkureerida erasektoriga töötajate värbamisel sealhulgas palga pakkumises, sest riik ei saa olla palgaturul eestvedajaks. See omakorda tekitab vajaduse mõtestada ja sõnastada, miks inimene peaks valima oma tööandjaks just riigi. Muuhulgas paneb teadlik riigi kui tööandja mainega tegelemine ka riigiasutuste juhte mõtlema sellele, mida nemad juhina saaksid teha teisiti, et muuta oma asutus võimalikele tööotsijatele huvipakkuvaks," sõnas Piskunov.

"Riigi kui tööandja mainekujunduse tegevuskava välja töötamise käigus määratletakse ära erinevad sihtrühmad, kes võiks olla huvitatud riigitööst ja kellest riik tööandjana võiks olla huvitatud, kui võimalikest töötajatest," ütles ta.

Piskunovi sõnul on vähenenud töövõimega inimesed üks võimalik tööle värbamise sihtrühm. "Uue töötaja valikul on aluseks eelkõige inimese kvalifikatsioon ja võimekus täita konkreetse ametikoha ülesandeid, millel inimene tööle hakkab. Riigiasutustes on väga erinevaid töökohti, seega on ka otsitavad võimalikud töötajad erinevad," ütles Piskunov.

Tema sõnul oodatakse valitsussektori töötajaskonnalt pidevat vähenemist, samas ootused riigi pakutavatele teenuste hulgale ja kvaliteedile ei vähene, vaid pigem vastupidi. "See omakorda tähendab, et väiksem riigi töötajaskond peab olema võimekam, efektiivsem ja paremini kvalifitseeritud kui seni," sõnas ta.

Hanke tegevuskava eesmärk on teadlikult kujundada ja parandada riigi kui tööandja mainet ning teadvustada võimalikele töötajatele riiki atraktiivse tööandjana. Rahandusministeeriumi, kui keskse riigi personalipoliitika arendaja poolt antavate üldiste juhtnööride ja soovituste alusel on igal asutusel võimalik edasi korraldada konkreetsele asutusele kõige paremini sobivamaid tegevusi.

Hange kuulutati välja 10. augustil ning pakkumuste esitamise lõpptähtaeg on 28. august kell 11:00, mil toimub ka pakkumuste avamine.