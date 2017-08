Rukkisaak hilineb, kuid tõotab tulla hea

Rahvakalendri järgi peaks olema tänasel rukkimaarjapäeval rukkisaak koristatud, kuid Väike-Maarjas Simunas asuval ühel Eesti suuremal rukkipõllul sai täna vaid sümboolselt rukist lõigata.

Hans Kruusamäele kuuluv rukkipõld on üks nendest 134 põllust, kus tänavu valmib rukkivili, millest Eesti juubeliaastaks valmistatakse üle miljoni rukkileiva.

"Me oleme tavaliselt rukkikoristust alustanud juuli lõpus. Sel aastal, ma kardan, et me ei saa isegi augustis koristada. Kuna saak on nii tugev, siis on ta veel valmimata ehk vähemalt meie piirkonnas nihkub saagikoristus septembrisse," rääkis Kruusamägi.