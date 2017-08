Linnapeakandidaadid vastavad | Savisaare vari Sõõrumaa valimisliidu kohal

Urmas Sõõrumaa initsiatiivil loodud valimisliit “Tegus Tallinn” on poliitikute jaoks tundmatu suurus. Suve alguses sündinud liit pole nimekirja ega programmi avalikustanud, kuid Kristen Michal, Rainer Vakra ja Martin Helme usuvad, et ettevõtjate liit soovib kinnistada Keskerakonna võimu.

Sotsiaaldemokraat Rainer Vakra sõnul võib ehk ainult nõid Nastja öelda, keda valimisliit “Tegus Tallinn” esindab. Vakra meenutas, et Urmas Sõõrumaa püstitas oma apoliitilise kandidatuuri EOK juhi kohale lubadusele mitte tulla poliitikasse. Nüüd on Vakra sõnul end “noor poliitikuks” nimetav Sõõrumaa seda lubadust murdmas.

Reformierakonna kandidaat Kristen Michali hinnangul on täna selge, et "Tegus Tallinn" koostööd Keskerakonnaga ei välista. Tema sõnul võib valimisliit aidata Keskerakonda kui viimasel peaks volikogu enamuse moodustamiseks paar häält puudu jääma. Seejuures on Michali hinnangul selge, et Reformierakonna valijad ei oota senise pealinna võimuerakonna jätkamist.

EKRE meerikandidaadi Martin Helme arvates on selge, et Sõõrumaa soovib hoolitseda oma rahavoogude eest pärast seda, kui Savisaar on ametist lahkunud. Sisuliselt teeb “Tegus Tallinn” Helme väitel Keskerakonnale tiibtuge. Ta lisas, et Sõõrumaa peamine huvi on kümneid miljoneid teeninud halduslepingute säilitamine ja Keskerakonnaga häälte klapitamine.

Taavi Aas (Keskerakond) ja Raivo Aeg (IRL) jäävad värskele konkurendile hinnangu andmisel kidakeelseks. Mõlemad nendivad, et enne kui programm ja nimekiri pole avalikustatud, ei saa anda valimisliidule hinnangut ega öelda, millist valijatebaasi see võiks esindada. Aeg möönab, et Sõõrumaa on Savisaarega varasemalt koostööd teinud, kuid tema arvates ei tohiks selle alusel kujundada arvamust kogu valimisliidu kohta.