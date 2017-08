Kiiev: Põhja-Korea rakettide mootoreid tehti Venemaale

Ukraina kosmoseagentuur teatas teisipäeval, et Põhja-Korea rakettidel kasutatud mootoreid tehti Ukraina tehases, kuid ainult Venemaa tarbeks ja kosmoserakettidele.

Ajaleht New York Times kirjutas esmaspäeval, et Põhja-Korea kiired edusammud ballistiliste rakettide ehitamises said võimalikuks tänu mustalt turult hangitud võimsatele raketimootoritele, mis pärinesid mõnest endise Nõukogude Liidu tehasest.

Need võidis osta millalgi Nõukogude Liidu lahunemise ja Ukraina kriisi vahelisel ajal Venemaa või Ukraina relvahoidlate korrumpeerunud töötajatelt ja salakaubana Põhja-Koreasse toimetada, arvab Rahvusvaheline Strateegiliste Uuringute Instituut.

"Niisuguseid mootoreid tehti Ukraina Jušmašis 2001. aastani kosmoserakettidele", ütles Ukraina kosmoseagentuuri tegevjuht Juri Radtšenko ajakirjanikele.

Neid kasutati Venemaale tarnitud kosmoserakettides Tsiklon-2 ja Tsiklon-3. Nii mootorid kui raketid tehti Radtšenko sõnul Jušmašis Venemaa huvides. Kokku tehti selliseid rakette 233.

Radtšenko ütles, et Ukraina andmetel on Venemaal praegu 7-20 Cyclone-raketti ning nende mootorite ja projektidega võib ta teha mis tahab. "Neil on mootorid, neil on dokumentatsioon. Nad võivad tarnida valmis rakettide mootoreid kellele tahes."

Ukraina ei ole mootoreid ühelegi teisele riigile tarninud, kinnitas Radtšenko.

Ta lisas, et tema arvates on neid mootoreid võimalik kasutada ainult raketikütuse tootmise tehnoloogiaga, mis on olemas vaid Venemaal ja Hiinal.

"Et neid mootoreid ja rakette korralikult kasutada, peab olema raketikütuse tootmise tehnoloogia. Põhja-Koreal sellist tehnoloogiat ei ole ja põhimõtteliselt on see ainult kahel riigil: Venemaal ja Hiinal," lausus Radtšenko.