Ehitusärimees Tarvo Teder rääkis kolmapäeval Harju maakohtus Keskerakonna eksliidri Edgar Savisaare korruptsioonikaasuses tunnistajana ütlusi andes, et Savisaar küsis tema tööandjalt Sonny Aswanilt toetust Keskerakonnale ja keeldumise korral märkis Savisaar, et Aswani kinnisvaraprojektid aasta jooksul edasi ei liigu.

Tarvo Teder rääkis, et tunneb Savisaart läbi töö ja esimene kontakt oli aastast 2012 ning esimest korda kohtus ta isiklikult Savisaarega 2014. aastal. Teder rääkis, et 2014. aastal kuulus tema tööandjale mitu kinnisvara, näiteks Paldiski maantee 96 kinnistu ning Vabaõhumuuseumi kinnistu.

Samas oli neil probleem Paldiski maantee kinnistuga, mis jäi seisma avatud parklana, kuid soov oli sinna siiski kinnisvara ehitada. Koplis oli aga pooleli arendus, kuhu oli planeeritud 200 000 ruutmeetrit brutopinda. Teder märkis, et tema tööandja Eesti äride eest vastutab suurettevõtja Sonny Aswani.

Tederi sõnul külastas ta 2014. aasta juulis Savisaare kodutalu Hundisilmal ning kaasas oli ka Aswani. Seal küsis Savisaar, millal Aswani hakkab Koplisse pilvelõhkujat esitama. Aswani selgitas, et kõrghoone ehitamine on enneaegne, et enne tuleks välja arendada kogu kvartal. Seepeale Savisaar ütles, et Hundisilmal täpsemalt kinnisvaraplaane ei aruta, kuid kõik on võimalik ja asju saab hiljem arutada.

Tederi sõnul oli nende soov hakata ehitama Kopli kvartalisse korterelamuid, kuid see eeldanuks uut detailplaneeringut. Linnaplaneerimise amet aga kostis neile 2014. aasta oktoobri lõpus, et vähem kui aastag ei hakka midagi liikuma. Ühtlasi oli arendajal soov Paldiski maantee 96 kinnistu täis ehitada, kuid kuna linnaosas asjad ei liikunud, siis kohtus Teder enda sõnul sellel teemal 2014. aasta oktoobris ka Savisaarega ja seda meeri töökabinetis.

Savisaar ei soovinud Tederi sõnul eriti kinnisvarast rääkida, küll aga rääkis Savisaar, et valimised on tulemas ja kas Aswani ei tahaks Keskerakonda toetada. Savisaar lisas, et Aswani olevat mitmeid parteisid toetanud, kuid Keskerakonda mitte. Tederi sõnul viis ta Savisaare sõnumi Aswanile, kes väitis, et sellel aastal ei plaani ta toetada ühtegi parteid.

Teder märkis, et kui ta edastas Savisaarele Aswani sõnumi, et Aswani 2014. aastal ühtegi erakonda ei toeta, märkis Savisaar Aswani kinnisvaraprojektide kohta, et aasta jooksul miskit liikuma ei hakka ja selle juurde tasub tagasi pöörduda 2015. aasta lõpus. Tederi sõnul oli tal Savisaare sellist sõnumit valus kuulata.

Kolmapäeval tunnistusi andnud Tarvo Tederiga seotud süüdistusepisoodist nähtub, et 2014. aasta novembris selgitas Tarvo Teder AS-i Phoenix Land esindajana Savisaarele kavatsust laiendada aadressil Paavli tänav 10 paiknevat Rimi kauplust, paludes Savisaarelt abi, et viimane kasutaks oma ametiseisundit Tallinna linnapeana eelviidatud laienduse eelduseks oleva detailplaneeringu muutmise kiirendamisel.

Savisaar andis vastusena Tederile teada, et on valmis detailplaneeringu muutmist kiirendama, andes talle alluvatele Tallinna linnavalitsuse ning linna ametiasutuste ametnikele vastavasisulised suunised ning osaledes otsustusprotsessis juhul, kui Teder või detailplaneeringu kiirendamisest huvitatud ärimees Sonny Aswani toetavad varaliselt Keskerakonda, märgib süüdistus.

Seejuures andis Savisaar süüdistuse järgi teada, et juhul, kui Teder või Aswani Keskerakonda ei toeta, tuleb detailplaneeringu muutmise küsimus uuesti arutelule 2015. aasta lõpul.