Sotsiaalministeerium nõuab Tietolt leppetrahvi 855 000 eurot

Eesti Päevalehe käes olevast dokumendist SKAIS2 arenduse sündmuste kokkuvõtte ja läbirääkimiste käigu kohta selgub, et ministeerium nõudis juuni lõpus leppetrahvi, mille suurus on 855 000 eurot.

Tiesto ei nõustunud leppetrahvi määramisega, väites, et leppetrahvi nõuet ei ole tekkinud, sest Tieto ei ole rikkunud lepingulisi kohustusi. Ühtlasi märkis ettevõte, et trahvi suuruse arvestamise meetod ja tasaarveldamine pole selge, samuti et leppetrahvi nõude esitamise mõistlik aeg on möödunud, märkis ajaleht.

Sotsiaalkindlustusamet otsustas möödunud nädalal lõpetada aastaid kestnud ja suure mahuga IT-süsteemide arenduselepingu Soome tarkvaraettevõtte Tieto Eesti haruga, tuues peamiseks põhjuseks selle, et tähtaegadest ei peeta kinni ja vigu on palju.

Tieto on seni lepingu täitmiselt riigilt saanud viis miljonit eurot. Sotsiaalministeerium plaanib välja kuulutada uued hanked, mille mahuks on kokku 10 miljonit.