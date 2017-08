Helmes tegi prokuratuuriga 4000­-eurose oportuniteedi

Helmes peab Eesti Ekspressi andmetel maksma kriminaalasja oportuniteediga lõpetamise eest riigile 4000 eurot. Lisaks kohustub Helmese nõukogu liige Andres Kukk tasuma 2000 eurot.

Helmes maksis kinni Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhi Tõnis Alliku ja IT-juhi Marko Kilgi välisreise Milanosse, Nice’i ja Tenerifele. Prokuratuuri arvates oli tegemist altkäemaksuga.

Pillesaar ei tunnistanud, et Helmes oleks süüdi, öeldes, et tema firma polnud haiglajuhtide eraviisilistest reisidest nende kinnimaksmise hetkel teadlik.

"Helmese ja ka minu jaoks on olulisim, et see lugu saab punkti ja me ei pea kulutama enam põhitegevuse kõrvalt aega kohtus käimisele ja tunnistuse andmisele," ütles Pillesaar Eesti Ekspressile.