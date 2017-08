Riik otsib Muraste piirivalvekooli kompleksile ostjaid juba üle aasta

Siseministeerium otsib Muraste piirivalvekooli kompleksile aktiivselt ostjaid ja soovib, et see jääks avalikku kasutusse.

Siseministeerium näeks hea meelega, et Muraste kompleks jääks avalikku kasutusse. Ministeerium on Muraste kompleksile aktiivselt võimalikke huvilisi otsinud juba möödunud aasta juunist.

"Toona saatsime kõikidele ministeeriumitele, Harku vallavalitsusele, riigikantseleile ja õiguskantsleri kantseleile ametliku kirja, millega soovisime teada saada nende võimalikku huvi nii Muraste kompleksi kui ka selle kõrval olevate kinnistute kasutamise osas. Riigiasutused oma huvi üles ei näidanud, küll aga tegid seda ühiselt Harku vald ja kaitseliit," ütles siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik Siim Kumpas.

Ta rääkis, et enne Muraste kompleksi võõrandamist tuleb piirivalvekooli kinnistu neljaks eraldi kinnistuks jagada. Seda seetõttu, et kompleksi territooriumil asuv teenistuskoerte koolituskeskus on sisekaitseakadeemiale tänini vajalik.

"Hetkel ootabki ministeerium, et Harku vald kehtestaks kompleksile detailplaneeringu. Seejärel saab tekkivatele kinnistutele määratleda täpsema turuhinna. Kuna tegemist on riigivara võõrandamisega, siis peab oma seisukoha andma ka rahandusministeerium, misjärel saab valitsus võõrandamise osas lõpliku otsuse teha, selgitas Kumpas.

Kumpas rääkis veel, et arvestades, et kinnistu jagamine on paratamatult aeganõudev, siis sõlmis siseministeerium Riigi Kinnisavara AS-iga koostöökokkuleppe, mille alusel hoiab RKAS kinnistu võõrandamiseni korras ja kannab sellega seonduvad kulud.

RKAS-i avalike suhete juht Madis Idnurmi sõnul on Muraste kompleksi kinnistu pind 221 000 ruutmeetrit ja sellel asub 11 hoonet.

Kompleks on jätkuvalt osaliselt sisekaitseakadeemia kasutuses ja seal tegeletakse teenistuskoerte koolitamisega. Kompleksi haldamisega ja hooldamisega seotud kulud ühes kuus jäävad alla 15 000 euro.